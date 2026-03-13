'जोसेफ विजय का शोर ज्यादा, चुनावी असर कम', AIADMK-कांग्रेस का दावा, तमिलनाडु में क्या फेल हो जाएंगे एक्टर?

Joseph Vijay Tamil Nadu News: AIADMK-कांग्रेस का दावा है कि एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके का तमिलनाडु में शोर तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसका चुनावी असर कम ही रहेगा. उनका कहना है कि विजय दोनों गठबंधनों को कुछ नुकसान तो पहुंचाएंगे लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे.
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Joseph Vijay Tamil Nadu Assembly Elections 2026 News: तमिलनाडु में इसी साल असेंबली के चुनाव होने वाले हैं. इन चुनाव में एक ओर AIADMK व बीजेपी का गठबंधन है. वहीं दूसरी ओर DMK और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं. इन दोनों अहम गठबंधनों के बीच एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी TVK भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है. जोसेफ की पार्टी इन चुनाव के नतीजों पर कितना असर डालेगी? इस सवाल पर AIADMK और कांग्रेस, TVK को बड़ी चुनौती नहीं मानती. दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि जोसेफ विजय की पार्टी दोनों गठबंधनों के वोट तो काटेगी लेकिन उसे बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है.
दिल्ली में आयोजित एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए AIADMK के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा, 'विजय सिर्फ मीडिया में शोर मचा रहे हैं. उनके पास न विजन है और न ही एक्शन. यह कार्रवाई के बिना शोर है. उन्होंने कहा कि DMK शासन में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है. ड्रग्स की समस्या पंजाब से भी बदतर हो गई है.'
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी जोसेफ विजय पर उनकी राय से सहमति जताई. उन्होंने कहा कि विजय का फैन बेस वोट में बदल तो सकता है, लेकिन उनके लिए पहली बार चुनाव में सीटें जीतना मुश्किल होगा. उन्होंने अनुमान लगाया कि TVK शहरी क्षेत्रों में बेहतर करेगी. वह NDA और INDI, दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाएगी लेकिन खास सीटें नहीं जीतेगी. चिदंबरम ने दावा किया MK स्टालिन की सकारात्मक छवि और बड़े गठबंधन से INDIA ब्लॉक आराम से जीतेगा.
कार्यक्रम में मौजूद DMK सांसद थंगापंडियन ने दावा किया कि तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत 62.2% के मुकाबले महज 14.2% ही हैं. प्रदेश में 244 ऑल-वुमन थाने हैं. अपराध के 86% मामलों में 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल होती है.
कार्यक्रम में मौजूद तमिलनाडु बीजेपी की नेता सौंदरराजन ने डीएमके सांसद के दावों को गलत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाएं और किशोरियां असुरक्षित हैं. अपराधियों को खुली छूट है, महिलाओं के खिलाफ अपराध 109% और POCSO मामले 54% बढ़ गए हैं. वहीं दोषसिद्धि मात्र 10% है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में डीएमके गठबंधन सत्ता से बाहर होने वाला है और एनडीए सरकार बनाएगा.
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