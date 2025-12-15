China on Delhi Pollution: मदद का वादा या कुछ और है इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली को देख चीन देने लगा 'ज्ञान'

Beijing Vs New Delhi AQI: आज जिस प्रदूषण की मार से दिल्ली-एनसीआर हलकान है, कभी चीन भी उसी स्थिति में था. राजधानी बीजिंग में चारों तरफ प्रदूषण की परत नजर आती थी. लेकिन आज वहां स्थितियां थोड़ी बेहतर है. इसी को आधार बनाकर चीन अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है और भारत को मदद देने की बात कर रहा है. लेकिन जिस तरह के एक्स पर पोस्ट चीनी प्रवक्ता ने किए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है कि वह अपनी तारीफ कर रहा है और प्रदूषण के खिलाफ मदद देने की उसकी बात में वादा कम और खोट ज्यादा नजर आता है.

भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बीजिंग और नई दिल्ली के एक्यूआई की तुलना की है. इन पोस्ट्स में कुछ तस्वीरें भी हैं, जिसमें बीजिंग का एक्यूआई 68 है. जबकि नई दिल्ली का 447, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंभीर श्रेणी में रखा है.

क्या बोला चीन?

यू ने लिखा,'भारत और चीन दोनों ही तेज शहरीकरण और प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष को जानते हैं. लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं. पिछले एक दशक में चीन के लगातार की कईं कोशिशों की वजह से आज सुधार नजर आ रहा है.'

Both China and India know the struggle with air pollution amid rapid urbanization . While the challenge remains complex, China’s sustained efforts over the past decade have delivered noticeable improvements. In the coming days, we’ll share a bite-sized series… pic.twitter.com/0ZG4Rl8ISD — Yu Jing (@ChinaSpox_India) December 15, 2025

चीनी प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया सीरीज लॉन्च करने की भी ऐलान किया, जिसमें बताया जाएगा कि चीन अपने वायु प्रदूषण संकट से कैसे निपटा. यू के मुताबिक, यह सीरीज उन नीतियों और कामों का स्टेप-बाय-स्टेप ब्यौरा देगी जो बीजिंग ने सालों से अपनी हवा को साफ करने के लिए अपनाए हैं.

दिल्ली में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर

चीनी दूतावास का बयान ऐसे समय पर आया है, जब दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है. पिछले दो दिनों से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिससे दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है और राजधानी में नर्सरी से पांचवीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है. तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है.

सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक पहुंचना हर साल होने वाली समस्या बन गया है. हर साल, ठंडा तापमान और स्थिर हवा गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल सोर्स से निकलने वाले धुएं को फंसा लेती है. पड़ोसी राज्यों में फसल जलाने से निकलने वाला धुआं स्थिति को और खराब कर देता है, जिससे घना स्मॉग बन जाता है जो हफ्तों तक पूरे इलाके को ढक लेता है.

एक्सपर्ट्स ने दी यह चेतावनी

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बार-बार चेतावनी दी है कि इतने ज्यादा प्रदूषण के संपर्क में लंबे समय तक रहने से गंभीर खतरे हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए. दिल्ली सर्दियों में अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक होता है.

चीन खुद भी सालों तक गंभीर वायु प्रदूषण से जूझता रहा है, खासकर बीजिंग जैसे शहरों में. पिछले एक दशक में, उसने सख्त इंडस्ट्रियल कंट्रोल लागू किए हैं, कोयले का इस्तेमाल कम किया है और ज्यादा सख्त पर्यावरण नियम लागू किए हैं.