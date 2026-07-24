मोदी सरकार के संकटमोचक कैसे बने जेपी नड्डा? रातोंरात बदल दिया पूरा 'गेम', क्या खत्म होने वाला है आंदोलन

JP Nadda Emerges As Sankatmochak: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन ने रातोंरात एक नया मोड़ ले लिया है. जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन ने तब और तेजी से तूल पकड़ लिया, जब 20 जुलाई को सीजेपी और छात्रों द्वारा संसद मार्च निकाला गया. संसद के आसपास प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुटने से सुरक्षाबलों पर काफी दबाव बन गया. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई तीखी झड़प लाठीचार्ज में बदल गई, जिससे लुटियंस दिल्ली में माहौल काफी गरमा गया. विपक्ष ने इस घटना को हाथों-हाथ लिया और संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नहीं चलने दिया.
विपक्ष के भारी हंगामे के कारण 20 जुलाई से लेकर गुरुवार तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में ठीक से काम हो पाया. मोदी सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था. इस संकट से उबरने के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संकटमोचक की भूमिका संभाली. जेपी नड्डा ने 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे ही सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
घायल प्रदर्शनकारियों से मिले
जेपी नड्डा यहीं नहीं रुके, वे पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे. वहां उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और विश्वास दिलाया कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. सरकार की तरफ से जेपी नड्डा मुख्य वार्ताकार बनकर उभरे. उन्होंने विपक्ष के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि सरकार संसद में पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया
इन सब के बीच सबकी निगाहें अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर टिकी थीं, जो लगातार 26 दिनों से भूख हड़ताल पर थे. जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और आश्वासन दिया कि नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा होगी व उनकी सभी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. इसके बाद गुरुवार देर रात संकटमोचक जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने फिर से सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनका अनशन तुड़वाया.
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
इसके साथ ही शुक्रवार दोपहर सीजेपी के साथ एक अहम बैठक भी तय की गई है. यदि सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज यह आंदोलन समाप्त हो सकता है. हालांकि, सीजेपी अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है.