बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाई बूथ कार्यकर्ता की नेम प्लेट, कहा- 19 करोड़ से अधिक सदस्य यूं ही नहीं हुए

बिलासपुर: बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (J P Nadda) हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के दौरे पर हैं. बीजेपी हिमाचल विधान सभा चुनावों (Himachal Assembly Election) को लेकर एक्टिव मोड में है. इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने पार्टी के एक बूथ कार्यकर्ता के घर पर जो किया उसे वो हमेशा याद रखेगा.

दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा उस कार्यकर्ता के नाम की नेम प्लेट लिए थे. उन्होंने खुद अपने हाथ से उसकी नेम प्लेट दरवाजे पर लगाकर सभी को हैरान कर दिया. इस मौके पर नड्डा ने कहा कि बीजेपी के 19 करोड़ से अधिक सदस्य यूं ही नहीं हुए. आज मैंने उस वक्त खुद को गौरवान्वित महसूस किया जब एक कार्यकर्ता के घर उसकी नेम प्लेट लगाई. आज मैं जहां हूं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, 'एक कार्यकर्ता' से.' उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है ये परिवार है उन राष्ट्र सेवकों का जहां सब बराबर हैं.

#WATCH | BJP chief JP Nadda fixes a nameplate at the house of a booth committee member in Himachal Pradesh's Bilaspur. pic.twitter.com/s59Jab9HjZ

— ANI (@ANI) April 11, 2022