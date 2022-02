अखिलेश पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले- अब जेल के भीतर गुल्ली डंडा खेल रहे माफिया

अमेठी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda in Munshiganj) ने अमेठी के मुंशीगंज में एक जनसभा संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के पू्र्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. जेपी नड्डा ने संबोधन में कहा,' पांच साल पहले उत्तर प्रदेश में आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज ये तीनों जेल में हैं. ' सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में माफिया राज खत्म करने के लिए 5 साल काम किया है'.

जेपी नड्डा ने रैली में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान आज कल जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं. वह कौन सा कानून था जब यह जेल के बाहर थे और अब यह कौन सा कानून है की यह जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा ने संबोधन में कहा कि अखिलेश ने कानून के प्रति आंखों में पट्टी बांधी थी और योगी आदित्यनाथ ने कानून की रक्षा करने का प्रण लिया था. इसलिए ये माफिया राज खत्म हुआ है.

#WATCH 5 years ago, mafias like Azam Khan, Mukhtar Ansari and Atique Ahmed used to have an upper hand in Uttar Pradesh. Today all three of them are in jail. Yogi Adityanath has worked 5 years to end mafia raj in the state: BJP President JP Nadda in Munshiganj, Amethi pic.twitter.com/d2E4qd1YnE

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 19, 2022