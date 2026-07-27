VIDEO: 'आज सदन चलेगा या नहीं?',अचानक सामने आया सवाल तो क्या बोले पीएम मोदी के भरोसेमंद सिपहसालार?

मानसून सत्र का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज सदन में केंद्र सरकार नीट-यूजी पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली को लेकर नए बिल पर चर्चा करेगी. इस बीच जेपी नड्डा जब सदन में जा रहे थे तो एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि आज सदन चलेगा या नहीं? महिला के इस सवाल पर जेपी नड्डा ने मुस्कुराते हुए इशारों में हां का जवाब दिया और सदन में चले गए. दरअसल मानसून सत्र में लगातार विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से हर रोज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा पड़ रही है और शोर-शराबे के बीच सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है. अब देखना है कि आज क्या होगा?
सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला. केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जब सदन की ओर जा रहे थे, तभी एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया, 'क्या आज सदन चलेगा?' इस सवाल पर नड्डा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर 'हां' का संकेत दिया और बिना रुके संसद भवन के अंदर चले गए. नड्डा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं संसद के मानसून सत्र के बीच आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. केंद्र सरकार आज लोकसभा में नीट-यूजी पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने वाले नए विधेयक पर चर्चा कराने की तैयारी में है. देशभर में परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच इस बिल पर सभी की नजरें टिकी हैं.
महिला पत्रकार ने जेपी नड्डा से पूछ लिया ये सवाल; क्या बोले पूर्व बीजेपी चीफ? pic.twitter.com/Ai4z4K2dXN
— dhruv seva trust (@DhruvSeva) July 27, 2026
मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद का माहौल काफी गर्म रहा है. विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं. इसके चलते कई दिनों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके कारण कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और कई बार सदनों को स्थगित करना पड़ा.
ऐसे में आज का दिन सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार परीक्षा प्रणाली से जुड़े नए बिल पर चर्चा कराना चाहती है, जबकि विपक्ष भी अपने मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चल पाएगी या फिर पिछले दिनों की तरह हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित होगी. इसका जवाब कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा.