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FCRA पर आज से मचेगा घमासान! होगी JPC की पहली बैठक, 31 सांसदों को बिल के बारे में जानकारी देंगे अफसर

JPC First Meeting on FCRA: FCRA पर आज से घमासान मचने जा रहा है. आज JPC की पहली बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी 31 सांसदों को बिल के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 18, 2026, 05:41 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:41 AM IST
FCRA पर आज से मचेगा घमासान! होगी JPC की पहली बैठक, 31 सांसदों को बिल के बारे में जानकारी देंगे अफसर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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FCRA पर आज से मचेगा घमासान! होगी JPC की पहली बैठक, बिल की डिटेल समझाएंगे अफसर
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