/FCRA पर आज से मचेगा घमासान! होगी JPC की पहली बैठक, 31 सांसदों को बिल के बारे में जानकारी देंगे अफसर

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के दुरुपयोग या डायवर्जन को रोकने के लिए है. इसके साथ-साथ विदेशी अंशदान के उपयोग में निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है. यह अधिनियम भारत में व्यक्तियों, संघों और संगठनों की ओर से विदेशी फंड लेने की की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है. जिससे दूसरे मुल्कों से फंड लेकर कोई गलत काम न किया जा सके.