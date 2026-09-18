/FCRA पर आज से मचेगा घमासान! होगी JPC की पहली बैठक, 31 सांसदों को बिल के बारे में जानकारी देंगे अफसर

Why there Controversy over FCRA? गैर-सरकारी संगठनों के विदेशों से फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए लाए जा रहे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) पर आज संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक होने जा रही है. इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को प्रस्तावित संशोधनों के बारे में पैनल को विस्तार से जानकारी देंगे. इसके बाद सदस्यों में बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी.
इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य हैं. इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं. बिहार के बेतिया से बीजेपी लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को 3 सितंबर को जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.
इस समिति के लोकसभा सदस्यों में संजय जायसवाल, भर्तृहरि महताब, तेजस्वी सूर्या, कमलेश जांगड़े, मुकेश कुमार, चंद्रकांत दलाल, निशिकांत दुबे, विष्णु दयाल राम, अनंत नायक, अरविंद धर्मपुरी, एंटो एंटोनी, कैप्टन विरिएटो फर्नांडीस, मुहम्मद हमदुल्ला सईद, काली चरण मुंडा, जिया उर रहमान, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, नरेश गणपत म्हस्के, कौशलेंद्र कुमार, सुप्रिया सुले और ई. टी. मोहम्मद बशीर शामिल हैं.
वहीं राज्यसभा सदस्यों में सी. सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्जवल देवराव निकम और अलका गुर्जर शामिल हैं. इनके साथ ही जावेद अली खान और जेम्स पांगसंग कोंगकल संगमा विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. इन दोनों को लोकसभा अध्यक्ष ने समिति में खासतौर से शामिल किया है. समिति की बैठकों के लिए कोरम इसकी कुल सदस्यता की एक तिहाई तय की गई है.
FCRA संशोधन विधेयक को हाल में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान जेपीसी को भेजा गया था. इसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया था. जेपीसी को इस विधेयक के प्रावधानों की जांच करने का काम सौंपा गया है. इस समिति को संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.
सरकार ने इस विधेयक को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया था. उनका आरोप है कि इन संशोधनों का इस्तेमाल गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), अल्पसंख्यक संस्थानों और विदेशी फंड हासिल करने वाले संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है.
सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के दुरुपयोग या डायवर्जन को रोकने के लिए है. इसके साथ-साथ विदेशी अंशदान के उपयोग में निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी इसका मकसद है. यह अधिनियम भारत में व्यक्तियों, संघों और संगठनों की ओर से विदेशी फंड लेने की की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है. जिससे दूसरे मुल्कों से फंड लेकर कोई गलत काम न किया जा सके.
(एजेंसी एएनआई)