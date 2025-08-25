BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, 2 खेमों में बंट गए विपक्षी दल; अकेले पड़ गई कांग्रेस!

Opposition Unity: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर विपक्षी दलों में फूट पड़ती नजर आ रही है और इसको लेकर बनने वाली संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) में शामिल होने से ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने मना कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस अकेले पड़ गई है.
JPC on Bills to Remove Jailed PM-CM: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार चुनाव आयोग के अलावा भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन, इस बीच बीजेपी के एक चाल ने विपक्षी एकता में फूट डाल दी है और कांग्रेस अकेले पड़ गई है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने वाला विधेयक पेश किया था, जिसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है. लेकिन, जेपीसी में शामिल होने के मुद्दे पर विपक्षी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है.
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट...
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर बनने वाली संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) में शामिल होने से ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया है. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी JPC में शामिल न होने का फैसला किया है. जबकि, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी इस बात पर मंथन कर रही है कि जेपीसी में शामिल नहीं हुआ जाए. इसके बाद कांग्रेस अकेले पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समिति में शामिल होने को इच्छुक दिख रही है.
किस कानून को लेकर विपक्ष में पड़ी फूट?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान एक विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी या हिरासत का सामना करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने वाला विधेयक पेश किया. यदि यह कानून लागू हो जाता है तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा. शाह ने तीन प्रमुख विधेयक पेश किए - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025. प्रावधानों के अनुसार, कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री अगर न्यूनतम पांच वर्ष की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा. इसका अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा.
प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है, जिसे अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. समीक्षा समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं, जो संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. लेकिन, अब धीरे-धीरे टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी ने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है.
कांग्रेस के सामने क्या है चुनौती?
अमित शाह ने जब संसद में इस बिल को पेश किया था, तब सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था, लेकिन अब विपक्षी खेमा दो धरों में बंट गया है. टीएमसी, सपा और आप के हटने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वह अपनी पुरानी लाइन पर अड़ी रहे या विपक्षी एकता को प्राथमिकता देते हुए जेपीसी से हटने का फैसला करे. दरअसल, कांग्रेस इस समिति में शामिल होने के पक्ष में है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जेपीसी की जांच के दौरान विपक्ष की तरफ से आलोचना दर्ज कराना जरूरी है.
