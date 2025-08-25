BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, 2 खेमों में बंट गए विपक्षी दल; अकेले पड़ गई कांग्रेस!
Advertisement
trendingNow12895471
Hindi Newsदेश

BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, 2 खेमों में बंट गए विपक्षी दल; अकेले पड़ गई कांग्रेस!

Opposition Unity: प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर विपक्षी दलों में फूट पड़ती नजर आ रही है और इसको लेकर बनने वाली संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) में शामिल होने से ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने मना कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस अकेले पड़ गई है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, 2 खेमों में बंट गए विपक्षी दल; अकेले पड़ गई कांग्रेस!

JPC on Bills to Remove Jailed PM-CM: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार चुनाव आयोग के अलावा भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन, इस बीच बीजेपी के एक चाल ने विपक्षी एकता में फूट डाल दी है और कांग्रेस अकेले पड़ गई है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने वाला विधेयक पेश किया था, जिसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है. लेकिन, जेपीसी में शामिल होने के मुद्दे पर विपक्षी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है.

BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट...

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर बनने वाली संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) में शामिल होने से ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया है. इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी JPC में शामिल न होने का फैसला किया है. जबकि, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी इस बात पर मंथन कर रही है कि जेपीसी में शामिल नहीं हुआ जाए. इसके बाद कांग्रेस अकेले पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समिति में शामिल होने को इच्छुक दिख रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस कानून को लेकर विपक्ष में पड़ी फूट?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान एक विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी या हिरासत का सामना करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने वाला विधेयक पेश किया. यदि यह कानून लागू हो जाता है तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा. शाह ने तीन प्रमुख विधेयक पेश किए - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025. प्रावधानों के अनुसार, कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री अगर न्यूनतम पांच वर्ष की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा. इसका अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा.

प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है, जिसे अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. समीक्षा समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं, जो संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. लेकिन, अब धीरे-धीरे टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी ने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

कांग्रेस के सामने क्या है चुनौती?

अमित शाह ने जब संसद में इस बिल को पेश किया था, तब सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया था, लेकिन अब विपक्षी खेमा दो धरों में बंट गया है. टीएमसी, सपा और आप के हटने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वह अपनी पुरानी लाइन पर अड़ी रहे या विपक्षी एकता को प्राथमिकता देते हुए जेपीसी से हटने का फैसला करे. दरअसल, कांग्रेस इस समिति में शामिल होने के पक्ष में है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जेपीसी की जांच के दौरान विपक्ष की तरफ से आलोचना दर्ज कराना जरूरी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

TAGS

JPCcongressBJP

Trending news

BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
;