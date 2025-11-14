Advertisement
trendingNow13002589
Hindi Newsदेश

Jubilee Hills: हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीतती आ रही BJP शिकस्त के करीब

Jubilee Hills Eletion Result: तेलंगाना की विधानसभा सीट जुबली हिल्स से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ रही है. पिछले तीन चुनावों से भाजपा उम्मीदवार जीतते आ रहे थे लेकिन इस बार कांग्रेस के नवीन यादव ने पार्टी की शानदार वापसी करवाई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jubilee Hills: हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीतती आ रही BJP शिकस्त के करीब

Jubilee Hills By Election Results: तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में तेलंगाना की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की है. यहां कुल 58 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जुबली हिल्स सीट पर 10 में से पहले चार चरणों में वोटों की गिनती हो चुकी है. इसमें कांग्रेस के नवीन यादव ने लगभग 9 हजार से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. 

जुबली हिल्स से भाजपा पीछे

बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ तीसरे चौथे तक 29 हजार लेकर दूसरे स्थान पर हैं, जबकि इस चरण तक भारतीय जनता पार्टी के दीपक रेड्डी को सिर्फ 7200 वोट मिले हैं, जिससे वह तीसरे नंबर पर हैं. यूसुफगुडा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिनती चल रही है. चुनाव अधिकारियों ने मतगणना के लिए 42 टेबलों की व्यवस्था की है और पूरी प्रक्रिया 10 राउंड में पूरी होगी.ॉ

जुबली हिल्स उपचुनाव की वोटिंग

11 नवंबर को हुए उपचुनाव में 48.49 फीसद वोटिंग हुई. कुल 194631 वोट पड़े. अधिकारियों ने बताया कि 99771 पुरुष और 94855 महिलाओं और पांच अन्य ने मतदान किया. इसके अलावा डाक मतपत्रों की संख्या 101 रही. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 4,01,365 मतदाता हैं, जिनमें 2,08,561 पुरुष, 1,92,779 महिलाएं और 25 अन्य शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जुबली हिल्स में टूटा भाजपा का तिलिस्म

बीआरएस के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन की वजह से जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी. बीआरएस ने गोपीनाथ की पत्नी सुनीता को मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नवीन यादव से है. इस बार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया है.

जुबली हिल्स के पिछले चुनाव

2023 में बीआरएस के गोपीनाथ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अजहरुद्दीन को 16337 वोटों के फर्क से हराकर हैट्रिक बनाई थी. बीआरएस उम्मीदवार को 80549 वोट मिले, जबकि अजहरुद्दीन को 64212 वोट मिले थे. भाजपा के दीपक रेड्डी 25866 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. एआईएमआईएम के फराजुद्दीन केवल 7848 वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे.

(इनपुट- आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Jubilee Hillscongress

Trending news

हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम में बड़ा उलटफेर, PDP को मिली बढ़त; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार