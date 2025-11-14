Jubilee Hills: हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीतती आ रही BJP शिकस्त के करीब

Jubilee Hills By Election Results: तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में तेलंगाना की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की है. यहां कुल 58 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जुबली हिल्स सीट पर 10 में से पहले चार चरणों में वोटों की गिनती हो चुकी है. इसमें कांग्रेस के नवीन यादव ने लगभग 9 हजार से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं.

जुबली हिल्स से भाजपा पीछे

बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ तीसरे चौथे तक 29 हजार लेकर दूसरे स्थान पर हैं, जबकि इस चरण तक भारतीय जनता पार्टी के दीपक रेड्डी को सिर्फ 7200 वोट मिले हैं, जिससे वह तीसरे नंबर पर हैं. यूसुफगुडा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिनती चल रही है. चुनाव अधिकारियों ने मतगणना के लिए 42 टेबलों की व्यवस्था की है और पूरी प्रक्रिया 10 राउंड में पूरी होगी.ॉ

जुबली हिल्स उपचुनाव की वोटिंग

11 नवंबर को हुए उपचुनाव में 48.49 फीसद वोटिंग हुई. कुल 194631 वोट पड़े. अधिकारियों ने बताया कि 99771 पुरुष और 94855 महिलाओं और पांच अन्य ने मतदान किया. इसके अलावा डाक मतपत्रों की संख्या 101 रही. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 4,01,365 मतदाता हैं, जिनमें 2,08,561 पुरुष, 1,92,779 महिलाएं और 25 अन्य शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जुबली हिल्स में टूटा भाजपा का तिलिस्म

बीआरएस के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन की वजह से जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी. बीआरएस ने गोपीनाथ की पत्नी सुनीता को मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नवीन यादव से है. इस बार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया है.

जुबली हिल्स के पिछले चुनाव

2023 में बीआरएस के गोपीनाथ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अजहरुद्दीन को 16337 वोटों के फर्क से हराकर हैट्रिक बनाई थी. बीआरएस उम्मीदवार को 80549 वोट मिले, जबकि अजहरुद्दीन को 64212 वोट मिले थे. भाजपा के दीपक रेड्डी 25866 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. एआईएमआईएम के फराजुद्दीन केवल 7848 वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे.

(इनपुट- आईएएनएस)