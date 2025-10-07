Telangana: कांग्रेस के OBC मंत्री के बिगड़े बोल, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब

Caste Controversy: हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के दो मंत्रियों के बीच तनाव देखने को मिला. जानकारी के अनुसार, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कथित तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की जिससे विवाद खड़ा हो गया. जानकारी के अनुसार, पिछड़ा वर्ग (OBC) कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कथित तौर पर अपने कैबिनेट सहयोगी अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण को भैंस जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया.

लक्ष्मण ने कथित टिप्पणी पर दुख व्यक्त करते हुए 6 मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें औपचारिक माफी की मांग की गई और सवाल उठाया गया कि एक मंत्री सार्वजनिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदाय के एक सहकर्मी का अपमान कैसे कर सकता है. उन्होंने कहा कि लक्ष्मण कुमार होने के नाते, वे मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरी जाति को गाली देना सही नहीं है. मैं मडिगा जाति (एससी) से हूं; इसीलिए मुझे मंत्री बनाया गया. आज और कल देखेंगे अगर कोई बदलाव नहीं आता अगर वे अब भी ऐसा कहते हैं तो मैं इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा. मेरे जाति प्रतिनिधियों की ओर से और मंत्री के तौर पर मेरी ओर से मल्लिकार्जुन खरगे को एक शिकायत भेजी जाएगी.

पोन्नम ने किया टिप्पणी से इनकार

पोन्नम ने अपमानजनक टिप्पणी करने से इनकार करते हुए दावा किया कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और वास्तव में वे उनकी उड़ान टिकटों की पुष्टि में देरी के बारे में थे. इस विवाद के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ को हस्तक्षेप करना पड़ा. उन्होंने दोनों मंत्रियों से फोन पर बात करते हुए सहयोग और समन्वय का आग्रह किया और बताया गया कि उनके हस्तक्षेप के बाद मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया.