सोशल मीडिया के दौर में रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए...सुप्रीम कोर्ट के जस्जिट पीएस नरसिम्हा ने क्यों कही ये बात

Justice Narasimha: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि सोशल मीडिया के इस युग में जजों को अपने फैसलों से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, खासकर रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल भी. उन्होंने जोर दिया कि जज का काम फैसला देना है, न कि सुर्खियां बटोरना.
Judges Must Let Judgments Speak For Themselves: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को निर्णय देने के बाद गायब हो जाना चाहिए और निर्णय को स्वयं बोलने देना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को बोलने में संयम बरतना चाहिए. खासकर सोशल मीडिया के युग में विशेष रूप से रिटायर होने के बाद तो न्यायाधीशों को अत्यधिक बोलकर ध्यान आकर्षित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर तो रखनी ही नहीं चाहिए. जिसपर नरसिम्हा ने अधिक चिंता जाहिर की.
सोशल मीडिया के युग में बोलने की जरूरत नहीं
barandbench.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, "ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के युग में हम कम बोलने की ज़रूरत से दूर हो गए हैं. हर शब्द खबरों में आ जाता है. और वर्तमान न्यायाधीश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. और सबसे बुरी बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायाधीशों को लगता है कि अब बोलने का समय आ गया है. व्यवस्था को इस तरह काम नहीं करना चाहिए. व्यवस्था को नपे-तुले भाषण के ज़रिए काम करना चाहिए. बोलने से पहले सोचें. देखें कि क्या भाषण सत्य की ओर ले जाता है और सभी की समृद्धि की ओर ले जाता है." वे नागपुर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर के सम्मान समारोह में बोल रहे थे. न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने न्यायमूर्ति चंदुरकर के भाषण में नपे-तुलेपन की गुणवत्ता की प्रशंसा की.
सत्य की प्राप्ति के लिए, कम बोलना चाहिए
उन्होंने आगे कहा कि न्यायमूर्ति चंदुरकर ऐसे न्यायाधीश थे "जिनके निर्णय केवल बोलते हैं और वे बहुत कुछ कहते हैं." अपने संबोधन में, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने वकीलों के लिए अपनी दलीलों में सटीकता और न्यायाधीशों के लिए अपने निर्णयों में संक्षिप्तता अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. कालिदास के "सत्ययाय मधुरभाषिनम्" (सत्य की प्राप्ति के लिए, कम बोलना चाहिए) के कथन का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने संक्षिप्तता के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, "यदि सत्य को खोजना है, तो सिद्धांत यह है कि आपको कम बोलना होगा. एक न्यायाधीश के लिए अनिवार्य आवश्यकता यह है कि वह सत्य को व्यक्त करने के लिए बहुत कम बोले और यथासंभव कम लिखे. यह एक साधना है जिसे हमें अवश्य अपनाना चाहिए."
न्यायमूर्ति चंदुरकर के संयम की प्रशंसा
न्यायमूर्ति चंदुरकर के संयम के गुण की प्रशंसा करते हुए, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा: "वह केवल तभी बोलेंगे जब आवश्यक हो. यदि आप इस पर विचार करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं. शक्ति उनके वाणी पर नियंत्रण में है. यह कोई आसान बात नहीं है. इस तरह आप शक्तिशाली होते हैं - आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है." उन्होंने बार के सदस्यों से भी इसी तरह का अनुशासन अपनाने का आग्रह किया. वे तर्क-वितर्क के मुद्दों को एक साथ पहचानें और अपनी दलीलों को उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखें ताकि न्यायालय को सत्य की खोज में मदद मिल सके. न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि पेशे की प्रकृति अक्सर व्यक्ति को केंद्र में रहने के लिए बाध्य करती है. हालाँकि, उन्होंने सलाह दी कि इस प्रक्रिया में सत्य को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए.
