/पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद युवक की गोली मारकर हत्या, अचानक लाहौर क्यों सुलग उठा?

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थानीय लोगों द्वारा पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन का आज 53वां दिन है. शुक्रवार 31 जुलाई की दोपहर में जुमे की नमाज के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या होने के बाद हिंसा एक बार फिर भड़क उठी है. सेना और पुलिस की बर्बर कार्रवाई में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) के भीमबर निवासी शफकत हुसैन की शुक्रवार दोपहर रावलाकोट में कथित तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हो गई.
पीओके में सेना और पुलिस की ज्यादती के खिलाफ लोगों के दिलों में फैली चिंगारी धुआं बनकर लाहौर तक पहुंच चुकी है. इसलिए पीओके में मारे गए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतर कर सरकार को दमनात्मक कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी.
पीओके से आई रिपोर्ट के मुताबिक शफकत हुसैन जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर गोली चलाई गई. इस घटना के बाद पूरे पीओके में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. पीओके में 40 से ज्यादा मौतों के विरोध में यानी JAAC के आंदोलन के समर्थन में लाहौर में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर आसिम मुनीर की फौज और पुलिस को बेगुनाहों के खून से हाथ न रंगने की हिदायद दी है.
पाकिस्तान के लाहौर में POK के समर्थन में आयोजित एकजुटता प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों छात्रों और छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया. ये प्रदर्शन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किया जा रहा था, जहां प्रदर्शनकारी कश्मीर के समर्थन में नारे लगा रहे थे. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी लोगों को किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन ले जाया गया.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 31 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद एक शख्स की गोली मारकर हत्या के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया. PoK के विरोध की चिंगारी का धुआं लाहौर तक पहुंच रहा है. पहला वीडियो फायरिंग के बाद अफरातफरी का है, दूसरा PoK वालों के फेवर में लाहौर में हुए प्रदर्शन का. pic.twitter.com/0ofJv9oUNV
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) July 31, 2026
शाम 7 बजे तक लाहौर पुलिस या पंजाब सरकार की ओर से गिरफ्तार किए गए लोगों की आधिकारिक संख्या और उनके खिलाफ दर्ज धाराओं की पुष्टि नहीं की गई है.