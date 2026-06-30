/125 सालों में जून 2026 बना पांचवां सबसे सूखा महीना, 40 प्रतिशत कम बारिश से किसानों पर आफत; कब रफ्तार पकड़ेगा मानसून?

Monsoon Delay 2026: भले ही जून-जुलाई के महीने में जमकर बारिश देखी जाती है, लेकिन इस साल का मानसून अबतक फीका है. बता दें कि इस साल जून का महीना पिछले एक सदी में सबसे शुष्क रहा है. जून 2026 साल 1901 के बाद से पांचवां सबसे कम बारिश वाला महीना बन चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि सुस्त दक्षिण-पश्चिम मानसून के चलते देश के बड़े हिस्से महीने के अधकितर समय में तेज बारिश की कमी से जूझते रहे.
भारतीय मौसम विभाग ( IMD) ने मंगलवार ( 30 जून 2026) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में 1 जून-30 जून 2026 के बीच सामान्य 165.3 मिलीमीटर के मुकाबले 99.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कुल बारिश में 40 प्रतिशत की कमी आई है.
IMD के आंकड़ों के मुताबिक, केवल 4 सालों में इस साल के मुकाबले जून में कम बारिश दर्ज की गई. साल 2009 में 87.6, 1905 में 91.9 और साल 1926 में 96.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इससे साफतौर पर बारिश की गंभीर स्थिति को देखा जा सकता है. लंबे समय से चल रहे सूखे का असर एग्रीकल्चर पर पड़ना शुरू हो गया है. मिट्टी में नमी की कमी के चलते कई राज्यों में खरीफ की बुवाई में भारी गिरावट आई है. जून के अधिकतर समय में उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा, क्योंकि देरी से आए मानसून को कई में आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी.
बारिश के कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य भारत क्षेत्र हुआ है. यहां महीने के अंत तक सामान्य 170.3 मिलीमीटर के मुकाबले 50 प्रतिशत कम (84.4 मिलीमीटर) बारिश हुई है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम भारत में 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप ( South Peninsula) में सामान्य से 27 प्रतिशत कम बारिश हुई. जून के महीने के दौरान कई राज्यों में बारिश में चिंताजनक कमी देखी गई.
गुजरात में महीने के अंत तक 82 प्रतिशत की कमी रही, छत्तीसगढ़ में सामान्य से 65 प्रतिशत कम बारिश हुई, झारखंड में 59 प्रतिशत की कमी देखी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में -50 प्रतिशत, दिल्ली में-49 प्रतिशत, बिहार में -47 प्रतिशत, पंजाब -47 प्रतिशत , महाराष्ट्र -47 प्रतिशत और केरल -34 प्रतिशत में भी बारिश की कमी बनी रही.
जून में मानसून की खराब स्थिति के बावजूद IMD ने कहा कि मानसून ने फिर से स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है. दक्षिण-पश्चिम मानसून 30 जून 2026 को मध्य प्रदेश के अधिक हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों और हिमाचल प्रदेश-लद्दाख के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) आज, 30 जून 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों और हिमाचल प्रदेश व लद्दाख के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है।
(ii)… pic.twitter.com/kXDfbq7ngE
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 30, 2026
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, दमन-दीव क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बाकी हिस्सों समेत पूरे जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अधिकतर हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अब परिस्थितियां अनुकूल हैं.
IMD को उम्मीद है कि जुलाई 2026 के पहले हफ्ते के दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए लो प्रेशर सिस्टम और मानसून गर्त ( Monsoon Trough)के दक्षिण की ओर खिसकने से मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी, जिससे एक सदी से भी ज्यादा समय में सबसे शुष्क जून के बाद बारिश की कमी संभावित रूप से कम हो जाएगी.