/125 सालों में जून 2026 बना पांचवां सबसे सूखा महीना, 40 प्रतिशत कम बारिश से किसानों पर आफत; कब रफ्तार पकड़ेगा मानसून?

IMD के आंकड़ों के मुताबिक, केवल 4 सालों में इस साल के मुकाबले जून में कम बारिश दर्ज की गई. साल 2009 में 87.6, 1905 में 91.9 और साल 1926 में 96.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इससे साफतौर पर बारिश की गंभीर स्थिति को देखा जा सकता है. लंबे समय से चल रहे सूखे का असर एग्रीकल्चर पर पड़ना शुरू हो गया है. मिट्टी में नमी की कमी के चलते कई राज्यों में खरीफ की बुवाई में भारी गिरावट आई है. जून के अधिकतर समय में उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा, क्योंकि देरी से आए मानसून को कई में आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी.