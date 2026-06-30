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125 सालों में जून 2026 बना पांचवां सबसे सूखा महीना, 40 प्रतिशत कम बारिश से किसानों पर आफत; कब रफ्तार पकड़ेगा मानसून?

Monsoon Delay In 2026: इस साल मानसून काफी फीका रहा. देशभर के कई इलाके जून के महीने में सूखे रहे, जिसका असर खेती पर पड़ा. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जून-30 जून 2026 के बीच बारिश 40 प्रतिशत कम देखी गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 30, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:01 PM IST
125 सालों में जून 2026 बना पांचवां सबसे सूखा महीना, 40 प्रतिशत कम बारिश से किसानों पर आफत; कब रफ्तार पकड़ेगा मानसून?
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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