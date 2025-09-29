'15 दिन पहले पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....', संजय राउत का बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो

दुबई में एशिया कप 2025 फाइनल में भारत के पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ आई है. लेकिन इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच में हाथ मिलाने को लेकर उठे विवाद पर सवाल उठाए हैं. यह बयान राउत का तब आया है जब टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है और भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है. टीम इंडिया ने इससे पहले पाक खिलाड़ियों के साथ हाथ भी नहीं मिलाया था. अब इन मामलों को लेकर शिव सेना के नेता संजय राउत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ड्रामा ही ड्रामा है.

सबसे पहले देखें वीडियो:-

Just 15 days ago, at the start of the series, they were shaking hands and smiling for photos with Pakistan’s minister Mohsin Naqvi.

And now? Full-on nationalist drama for the cameras!

If patriotism was truly in your blood, you wouldn’t have even stepped on the field with… pic.twitter.com/jX81sfdMx2 Add Zee News as a Preferred Source — Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 29, 2025

संजय राउत ने अपने एक्स पर एक पोस्ट ‌लिखते हुए कहा 'सिर्फ़ 15 दिन पहले, सीरीज़ की शुरुआत में, वे पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नक़वी के साथ हाथ मिला रहे थे और मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे.

और अब? कैमरों के सामने पूरी तरह से राष्ट्रवादी ड्रामा! अगर देशभक्ति सचमुच आपके खून में होती, तो आप पाकिस्तान के साथ मैदान पर कदम भी नहीं रखते. शुरू से अंत तक - शुद्ध नाटक.

जनता के साथ खेला जा रहा है. इंडिया की जनता मूर्ख है.

एशिया कप फाइनल के बाद क्यों मचा बवाल

टीम इंडिया ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वे काफी देर तक ट्रॉफी लेकर खड़े रहे. उनका कहना था कि भारत को ट्रॉफी ले लेनी चाहिए, लेकिन टीम इंडिया ने सख्त विरोध करते हुए कहा कि अगर दबाव बनाया गया तो आधिकारिक रूप से आईसीसी शिकायत की जाएगी. जब नकवी को लगा की बात नहीं बनेगी तो वो चले गए और ट्रॉफी भी चली गई.