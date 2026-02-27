'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए चीफ जस्टिस; जानें कौन हैं जस्टिस धर्माधिकारी

Kerala Story 2 Latest News: 'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे केरल हाई कोर्ट के जस्टिस धर्माधिकारी का प्रमोशन हो गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. वे 6 मार्च को नया पदभार संभालेंगे.
Who is Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari: 'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी अब इस मामले को नहीं सुन पाएंगे. उनका प्रमोशन करके मद्रास हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. वे 6 मार्च को अपना नया पदभार संभालेंगे. मद्रास हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव 5 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालाकृष्णन की बेंच ने ने गुरुवार शाम को 'केरल स्टोरी 2' मूवी केस की सुनवाई की थी.यह हियरिंग फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर की गई थी. जो फिल्म पर रोक लगाने के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में पहुंचे थे.
जस्टिस थॉमस ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में सेंसर बोर्ड कानून की जरूरतों पर ध्यान देता नहीं दिखा. उन्होंने यह भी कहा, 'फिल्म में सांप्रदायिक असहमति या किसी समुदाय की निंदा की संभावना नजर आती है. ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की जांच के बिना इसे रिलीज की अनुमति देना गलत होगा.'
इस मुद्दे पर डबल बेंच में करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई. फिल्म निर्माता विपुल ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन के विरोध में दायर याचिकाएं जनहित प्रकृति की हैं. ऐसे में सिंगल जज उस पर कैसे सुनवाई कर सकते हैं. उनकी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस धर्माधिकारी वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. साथ ही 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' फिल्म की रिलीज को 15 दिनों के लिए टाल दिया.
जस्टिस धर्माधिकारी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम अरविंद एच धर्माधिकारी और माता का शुभा धर्माधिकारी है. नागपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1992 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की.
अप्रैल 2016 में उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एडहॉक जज नियुक्त किया गया. करीब 2 साल बाद उन्हें स्थाई जज घोषित कर दिया गया. मार्च 2018 में उनका तबादला केरल हाई कोर्ट में किया गया. उसके बाद से वे वहीं पर जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. अब उन्हें प्रमोट कर मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया गया है.
