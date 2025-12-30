पापा, अब VRS ले लीजिए... देहरादून में पीटकर मारे गए त्रिपुरा के एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी

देहरादून में पूर्वोत्तर के एक स्टूडेंट की हत्या हर भारतीय के लिए जितनी हृदयविदारक है, उतनी शर्मनाक भी. कानून हाथ में लेने और लिंचिंग मानसिकता वाली पीढ़ी को कौन समझाएगा? दूसरी बात, क्या हम अपने ही लोगों को पहचानते नहीं? दिल्ली हो या कोई दूसरा उत्तर भारत का शहर यह शिकायत कई साल से रही है कि पूर्वोत्तर के छात्रों और युवाओं का मजाक बनाया जाता है. हमले भी होते हैं. एंजेल चकमा अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनके सपोर्ट में जो आक्रोश देखा जा रहा है, उसमें एक नारा दिया जा रहा है- हम भारतीय हैं, हमें 'चीनी' कहना बंद कीजिए. त्रिपुरा के 24 साल के एंजेल चकमा की कहानी दिल को झकझोर देगी. उसने नौकरी मिलते ही अपने फौजी पिता से कहा था कि पापा आपने हमारे लिए बहुत किया. अब आराम कीजिए.

त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के एंजेल चकमा का बचपन कई राज्यों में बीता था. उसके पिता बीएसएफ हेड कांस्टेबल हैं. उनकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रही है. बिलखते हुए घरवालों ने बताया है कि बार-बार जगह बदलने से एंजेल के बचपन पर सकारात्मक असर हुआ और वह मिलनसार, जमीन से जुड़ा और कम उम्र से ही जिंदगी की अनिश्चितताओं को लेकर जागरूक हो गया था.

Itanagar, Arunachal Pradesh: On the Tripura student death in Uttarakhand, Nagaland Minister Temjen Imna Along says, "...In any way, we don't consider ourselves Chinese, and in any form, we are not 'momos'..." pic.twitter.com/MJeSaBiX1k Add Zee News as a Preferred Source — IANS (@ians_india) December 29, 2025

घरवाले यह सोचकर और भी दुखी हैं कि एंजेल बिल्कुल शांत रहता था. उसका किसी से भी झगड़ा नहीं होता था. शायद ही उसने कभी किसी से बहस या झगड़ा किया हो. अब प्रदर्शनकारी एंजेल चकमा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में देहरादून में कुछ अराजक तत्वों ने एंजेल पर हमला किया. पुलिस नस्ली हमला मान रही है. कुल छह लोगों का समूह था. एंजेल को गंभीर चोट आई, बाद में मौत हो गई.

देहरादून में अध्ययन कर रहे दिवंगत छात्र एंजेल चकमा के पिताजी से दूरभाष पर बातचीत की। इस अत्यंत दुःखद घटना को लेकर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण को हमारी सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। ऐसी… pic.twitter.com/j4yRTjikvN — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 29, 2025

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजेल के पिता से फोन पर बात कर दुख जताया है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना से पूर्वोत्तर के छात्रों और आम लोगों में गुस्सा है. इस हमले ने नस्ली भेदभाव और अपने गृह राज्यों से बाहर रहने और पढ़ने वाले पूर्वोत्तर के युवाओं की सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है.

एक महीने पहले ही मिली थी नौकरी

लगभग एक महीने पहले ही एंजेल को जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली थी. उसने ऐसा मुकाम हासिल किया था जिसका परिवार को लंबे समय से इंतजार था. एक फ्रेंच MNC में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उसे पहली नौकरी मिली थी. वह पहले से ही कुछ प्लान बनाकर घर लौटा था. पिता को नौकरी मिलने की खुशखबरी देने के बाद एंजेल ने पिता से कहा था कि अब आराम करने का समय आ गया है. आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. अब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) ले लीजिए.

पहली सैलरी मिलने वाली थी इसलिए एंजेल ने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया था. उसने गुवाहाटी या कोलकाता में पोस्टिंग लेने के बारे में बात की थी जिससे वह त्रिपुरा के करीब रह सके. उसने अपनी मां से कहा था कि जब वह सेटल हो जाएगा तो उसके साथ रहने के लिए तैयार रहें. रिश्तेदारों ने बताया कि वह घर की जिम्मेदारी लेना चाहता था. उसने अपने छोटे भाई माइकल की हायर स्टडीज के लिए पैसे देने की भी तैयारी शुरू कर दी थी जिससे पिता पर बोझ कम हो सके.

#WATCH | Machhmara, North Tripura | On the death of his son Angel Chakma, a student from Tripura, in Dehradun, father Tarun Prasad Chakma says, "... I don't want what happened to my child to happen to anyone else... I received a call from my younger son about the attack at… pic.twitter.com/t1w4eFwoGf — ANI (@ANI) December 29, 2025

पिता ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तब पता चला कि तीन लोग बाइक पर मेरे छोटे बेटे के पास आए. कुछ बोला और कॉमेंट करने लगे. उन्होंने पहले बेटे के सिर पर मारा. जब बड़ा बेटा उसे बचाने के लिए पहुंचा तो उन्होंने उसे पीछे से चाकू मार दिया. फिर लात मारी और गर्दन पर हमला किया. शुरू में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी और इसे मामूली झगड़ा कह दिया था. हालांकि अब यह देशभर में चर्चा में है.