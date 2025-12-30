पापा, अब VRS ले लीजिए... देहरादून में पीटकर मारे गए त्रिपुरा के एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी

Advertisement
Angel Chakma Murder Case: उत्तराखंड में त्रिपुरा के स्टूडेंट की हत्या पर नगालैंड के मिनिस्टर तेमजेन इमना ने कहा है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि 'हम चिन-पो चिन पो' नहीं, भारतीय हैं. त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजेल चकमा के निधन पर देशभर में गुस्सा है. अब पता चला है कि एंजेल ने अपने पिता से कहा था कि वह रिटायरमेंट ले लें. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:29 AM IST
देहरादून में पूर्वोत्तर के एक स्टूडेंट की हत्या हर भारतीय के लिए जितनी हृदयविदारक है, उतनी शर्मनाक भी. कानून हाथ में लेने और लिंचिंग मानसिकता वाली पीढ़ी को कौन समझाएगा? दूसरी बात, क्या हम अपने ही लोगों को पहचानते नहीं? दिल्ली हो या कोई दूसरा उत्तर भारत का शहर यह शिकायत कई साल से रही है कि पूर्वोत्तर के छात्रों और युवाओं का मजाक बनाया जाता है. हमले भी होते हैं. एंजेल चकमा अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनके सपोर्ट में जो आक्रोश देखा जा रहा है, उसमें एक नारा दिया जा रहा है- हम भारतीय हैं, हमें 'चीनी' कहना बंद कीजिए. त्रिपुरा के 24 साल के एंजेल चकमा की कहानी दिल को झकझोर देगी. उसने नौकरी मिलते ही अपने फौजी पिता से कहा था कि पापा आपने हमारे लिए बहुत किया. अब आराम कीजिए. 

त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के एंजेल चकमा का बचपन कई राज्यों में बीता था. उसके पिता बीएसएफ हेड कांस्टेबल हैं. उनकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रही है. बिलखते हुए घरवालों ने बताया है कि बार-बार जगह बदलने से एंजेल के बचपन पर सकारात्मक असर हुआ और वह मिलनसार, जमीन से जुड़ा और कम उम्र से ही जिंदगी की अनिश्चितताओं को लेकर जागरूक हो गया था. 

घरवाले यह सोचकर और भी दुखी हैं कि एंजेल बिल्कुल शांत रहता था. उसका किसी से भी झगड़ा नहीं होता था. शायद ही उसने कभी किसी से बहस या झगड़ा किया हो. अब प्रदर्शनकारी एंजेल चकमा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में देहरादून में कुछ अराजक तत्वों ने एंजेल पर हमला किया. पुलिस नस्ली हमला मान रही है. कुल छह लोगों का समूह था. एंजेल को गंभीर चोट आई, बाद में मौत हो गई. 

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजेल के पिता से फोन पर बात कर दुख जताया है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना से पूर्वोत्तर के छात्रों और आम लोगों में गुस्सा है. इस हमले ने नस्ली भेदभाव और अपने गृह राज्यों से बाहर रहने और पढ़ने वाले पूर्वोत्तर के युवाओं की सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया है.

एक महीने पहले ही मिली थी नौकरी

लगभग एक महीने पहले ही एंजेल को जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली थी. उसने ऐसा मुकाम हासिल किया था जिसका परिवार को लंबे समय से इंतजार था. एक फ्रेंच MNC में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उसे पहली नौकरी मिली थी. वह पहले से ही कुछ प्लान बनाकर घर लौटा था. पिता को नौकरी मिलने की खुशखबरी देने के बाद एंजेल ने पिता से कहा था कि अब आराम करने का समय आ गया है. आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. अब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) ले लीजिए.

पहली सैलरी मिलने वाली थी इसलिए एंजेल ने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया था. उसने गुवाहाटी या कोलकाता में पोस्टिंग लेने के बारे में बात की थी जिससे वह त्रिपुरा के करीब रह सके. उसने अपनी मां से कहा था कि जब वह सेटल हो जाएगा तो उसके साथ रहने के लिए तैयार रहें. रिश्तेदारों ने बताया कि वह घर की जिम्मेदारी लेना चाहता था. उसने अपने छोटे भाई माइकल की हायर स्टडीज के लिए पैसे देने की भी तैयारी शुरू कर दी थी जिससे पिता पर बोझ कम हो सके.

पिता ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तब पता चला कि तीन लोग बाइक पर मेरे छोटे बेटे के पास आए. कुछ बोला और कॉमेंट करने लगे. उन्होंने पहले बेटे के सिर पर मारा. जब बड़ा बेटा उसे बचाने के लिए पहुंचा तो उन्होंने उसे पीछे से चाकू मार दिया. फिर लात मारी और गर्दन पर हमला किया. शुरू में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी और इसे मामूली झगड़ा कह दिया था. हालांकि अब यह देशभर में चर्चा में है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Anjel Chakma Murder Case

