निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए ZEE NEWS चला रहा मुहिम, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना #MaaKaSandesh

नई दिल्ली: देश को दहला देने वाले निर्भया केस (Nirbhaya Case) में न्याय का इंतजार 7 साल से भी लंबा हो चुका है. निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए ZEE न्यूज ने मुहिम शुरू की है. इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको 7834998998 मिस कॉल देनी होगी. ट्विटर पर भी #MaaKaSandesh तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के साथ जनता अपने विचार रख सकती है. हजारों लोगों ने अब तक इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया है.

अगर निर्भया को न्याय में देरी को लेकर आपके सब्र का बांध भी टूट रहा है तो आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ें. अब तक आपने बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का राष्ट्र के नाम संदेश सुना होगा. लेकिन आज आपको निर्भया की मां का राष्ट्र के नाम संदेश सुनना चाहिए.

ये भी देखें-

ट्विटर पर #MaaKaSandesh के साथ लोग तेजी से अपने विचार रख रहे हैं और इस मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं. जिगर ने लिखा, 'पूरा देश आपके साथ है मैम, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. न्याय व्यवस्था को सच में सुधार की जरूरत है. आम आदमी इस न्याय व्यवस्था से ऊब चुका है.'

Whole country is with you mam....

Culprit should be punished...

Judicial system has really need to improve. Common people are feed up of this judicial system.....@narendramodi please do something for the Desh ki Beti.....#MaaKaSandesh — JIGAR (@jigardhruv) February 19, 2020

प्रोफेसर तपस ने लिखा, 'जब आंसू एक मां के दिल को चीरते हैं, तो राष्ट्र शोक करता है. अब बहुत हो चुका. नीति निर्माताओं, क्या तुम सुन रहे हो. मेरे अंदर भी एक लड़की का पिता है और मैं लॉ और ऑर्डर पर विश्वास खो रहा हूं.'

@sudhirchaudhary #MaaKaSandesh when tear tears a mother's heart, nation mourns. Now it's too much. Policy makers, R U listening, the father of a girl in me is losing faith on law n order — Prof. Tapas (@OdiaUdra) February 19, 2020

विक्रम कपूर ने लिखा, 'निर्भया की मां ने इन सालों में बहुत सहा है. अब ऐसा समय है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए.'

Nirbhaya’s mother has suffered a lot over these years. It’s high time that she should get justice now. More power to her. #MaaKaSandesh — Vikram Kapoor (@vkapoor812) February 19, 2020

प्रणब राज कुमार ने लिखा, 'हम निर्भया के लिए न्याय चाहते हैं, उन राक्षसों को मौत तक फांसी पर लटकाया जाए और एक उदाहरण पेश किया जाए जिससे लोग ऐसा करने से पहले हजारों बार सोचें. मैं जी न्यूज और सुधीर चौधरी के इस समर्थन का धन्यवाद करता हूं.'

ट्विटर पर तेजी से #MaaKaSandesh ट्रेंड कर रहा है.