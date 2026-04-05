दलीय भावना से नहीं, संविधान के मुताबिक चलेंगे केंद्र और राज्य के संबंध; जस्टिस नागरत्ना ने कही अहम बात

पटना में आयोजित पहले डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने केंद्र-राज्य संबंधों पर एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि भारत का संघीय ढांचा पूरी तरह संविधान पर आधारित है, न कि इस बात पर कि केंद्र और राज्यों में किस राजनीतिक दल की सरकार है. जस्टिस नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को अपने अधीन मानने के बजाय उन्हें बराबरी की इकाइयों के रूप में देखना चाहिए. उनके मुताबिक, संघीय व्यवस्था की असली भावना तभी मजबूत होती है जब केंद्र और राज्य आपसी सम्मान और संवैधानिक सीमाओं का पालन करते हुए काम करें. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संविधान के मूल सिद्धांतों को प्राथमिकता देना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र और शासन व्यवस्था संतुलित और प्रभावी बनी रहे.

चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने संघीय ढांचे और राज्यों की भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की.

‘कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बियॉन्ड राइट्स: व्हाई स्ट्रक्चर मैटर्स’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर स्वतंत्र हैं और वे केंद्र के अधीन नहीं हैं. जस्टिस नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि किसी राज्य के साथ उसके राजनीतिक नेतृत्व या सत्ता में मौजूद दल के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करना संविधान की भावना के खिलाफ है. उन्होंने संघीय संतुलन बनाए रखने और सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया.

प्रशासनिक फैसलों में मतभेद नहीं हो सकता

जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर एक अहम बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये रिश्ते पूरी तरह संवैधानिक दायरे में आते हैं, इसलिए इनमें राजनीतिक मतभेद या वैचारिक असहमति को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी राज्य के नागरिकों के साथ विकास योजनाओं या प्रशासनिक फैसलों में किसी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है. जस्टिस नागरत्ना के मुताबिक, राज्यों के साथ ‘पिक एंड चूज’ का रवैया अपनाना संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है और इससे व्यवस्था कमजोर होती है.

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एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती सियासी ताकत

भारत के संविधान में शक्तियों के बंटवारे को बेहद सोच-समझकर शामिल किया गया है, ताकि लोकतंत्र संतुलित और जवाबदेह बना रहे. इसी संदर्भ में यह बात रेखांकित की गई कि राजनीतिक शक्ति किसी एक केंद्र में सीमित नहीं रह सकती. संघीय व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का संतुलन बना रहे. जब सत्ता का यह संतुलित वितरण होता है, तो शासन अधिक जवाबदेह और लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनता है. शबरीमाला मंदिर से जुड़े बहुचर्चित मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई का दौर शुरू होने जा रहा है. देश की सर्वोच्च अदालत की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ 7 अप्रैल से इस मामले समेत विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ कथित भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगी.

ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के मुताबिक, इस अहम पीठ की अगुवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे. उनके साथ न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची शामिल होंगे. इस सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ शबरीमाला मंदिर पर, बल्कि देशभर के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री और अधिकारों से जुड़े मामलों पर भी पड़ सकता है.

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