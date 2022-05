SC Judges Oath Ceremony: हाई कोर्ट के 2 जजों ने ली SC के जस्टिस पद की शपथ, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 34

Two HC Judges Took Oath As Supreme Court Judges: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. आज (सोमवार को) गुवाहाटी हाई कोर्ट (Guwahati High Court) के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया (Chief Justice Sudhanshu Dhulia) और गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला (Justice Jamshed Burjor Pardiwala) ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली.

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पारदीवाला ने ली शपथ

बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमण (NV Ramana) ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के नवनिर्मित ऑडिटोरियम में एक समारोह के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला को पद की शपथ दिलाई.

सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़कर हुई 34

जान लें कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या फिर से 34 हो गई है. जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के इस साल 4 जनवरी को रिटायर होने से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 है.

प्रधान न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे जस्टिस पारदीवाला

सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि जस्टिस पारदीवाला दो साल से अधिक समय तक प्रधान न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे.

तिग्मांशु धूलिया के भाई हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया

उत्तराखंड से पदोन्नत होने वाले दूसरे जस्टिस सुधांशु धूलिया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया के भाई हैं. उनका कार्यकाल तीन साल से थोड़ा अधिक होगा.

(इनपुट- भाषा)

