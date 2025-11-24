CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, सरकार से मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं; जानकर रह जाएंगे दंग

CJI Surya Kant Salary And Goverment Facilities: देश में CJI का पद संभालने के बाद जस्टिस सूर्यकांत को अच्छी तनख्वाह के साथ ही कई सरकारी सुख-सुविधाएं दी जाएंगी.
CJI Surya Kant: देश को जल्द ही नया CJI मिलने वाला है. इसके लिए आज सोमवार 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेने वाले हैं. पेगासिस, SIR, जममू-कश्मीर में आर्टिकल 379 हटाने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर जल्द कार्रवाई करने का ऐलान किया था. वहीं अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर 53वें CJI बनने पर वह कितनी तनख्वाह लेंगे और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी.
CJI (Chief Justice of India) यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, यह देश के जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा पद होता है. इन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुखिया भी कहा जाता है. ऐसे में वे भारत की न्याय व्यवस्था की निगरानी करते हैं. उनकी ओर से लिए गए फैसलों का प्रभाव पूरे जस्टिस सिस्टम पर पड़ता है. इस महत्वपूर्ण पद पर रहकर CJI को अच्छे वेतन के साथ ही बेहतरीन सुख-सुविधाएं भी मिलती हैं. भारत सरकार के नियमों के मुताबिक देश के चीफ जस्टिस को प्रति महीने 2.80 लाख रुपये सैलरी मिलती है. उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज वेतन अधिनियम के तहत तय होती है. इसमें केवल बेसिक सैलरी शामिल है.
सैलरी के अलावा CJI को कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसमें दिल्ली में मुफ्त सरकारी बंगला, मोबाइल और लैंडलाइन फोन की मुफ्त सुविधा, सरकारी खर्च पर देश-विदेश की यात्रा, बिजली-पानी की मुफ्त या रियायती सुविधा, मुफ्त मेडिकल सुविधा, प्राइवेट ड्राइवर, सहायक और सुरक्षा के साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन और सुरक्षा का लाभ भी मिलता है. इसके अलावा CJI का महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी के मुताबिक HRA भी बढ़ सकता है.
बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत 10 फरवरी साल 1962 हरियाणा राज्य के हिसार जिले में जन्म हुआ था. उनकी परवरिश मिडिल क्लास फैमिली में हुई है. उनकी पढ़ाई-लिखाई भी हरियाणा में ही हुई है. हिसार में विकालत की शुरुआत करने के बाद वह बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ समय तक वकील रहे. उन्होंने साल 2011 में कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, जहां उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया. CJI बनने से पहले वह सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं.
