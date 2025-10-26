Advertisement
trendingNow12976209
Hindi Newsदेश

जेल में कैदियों की मुलाकत, डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर

New CJI of India: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 14 वर्षों तक जज रहते हुए उन्होंने जेल में कैदियों की मुलाकात और डेरा सच्चा सौदा के अंदर वित्तीय लेनदेन के खिलाफ केंद्रीय जांच के आदेश दिए थे. एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले पर सजा देते समय जब सूर्यकांत को उनकी चार बेटियां होने के बारे में पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक कॉलेज प्रिंसिपल से बात करते हुए आरोपी की बड़ी बेटी को मुफ्त शिक्षा देने की अपील की थी.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेल में कैदियों की मुलाकत, डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर

Justice Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं. उनका यह कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक यानि लगभग 15 महीने का रहेगा. उनको अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कुछ अहम और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 14 वर्षों तक जज रहते हुए उन्होंने जेल में कैदियों की मुलाकात और डेरा सच्चा सौदा के अंदर वित्तीय लेनदेन के खिलाफ केंद्रीय जांच के आदेश दिए थे. 

कैदियों के साथ न्याय 
हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण, भूमि अधिकग्रहण के साथ-साथ मुआवजे और पीड़ितों के अधिकारों लगातार प्रयास किए, इतना ही नहीं उन्होंने आरक्षण की नीतियों और संविधान के सिंद्धातों का संतुलन बनाए रखने की लगातार कोशिश की है.इसी कार्यकाल में उन्होंने कैदियों की वैवाहिक मुलाकात और कृत्रिम गर्भाधान पर भी फैसला सुनाया था. वहीं, एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले पर सजा देते समय जब सूर्यकांत को उनकी चार बेटियां होने के बारे में पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक कॉलेज प्रिंसिपल से बात करते हुए आरोपी की बड़ी बेटी को मुफ्त शिक्षा देने की अपील की थी. 

राम रहीम के खिलाफ आदेश 
2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बलात्कार के मामलों में जेल हुई थी, जिसके बाद जमकर हिंसा देखने को मिली थी. इस हिंसा के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के अंदर चल री वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय जांच का आदेश दिया था. हिमाचल प्रदेश के हाईकार्ट में मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की थी. जस्टिस सूर्यकांत का मानना है कि हर भारतीय के लिए उनकी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचना संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रिश्वतखोर DIG भुल्लर के मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने, 10 बार की दुबई यात्रा

हरियाणा के पहले सीजेआई 

हरियाणा राज्य के हिसार जिले के छोटे गांव पेटवाड़ से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा की तरफ से पहले सीजेआई होंगे. उन्होंने अपने बचपन की शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एलएलबी की उपाधि हासिल की थी. एलएलबी करने के बाद उन्होंने हिसार अदालत में वकील के तौर पर शुरुआत की थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

53rd CJI

Trending news

जेल में कैदियों की मुलाकत, डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत
53rd CJI
जेल में कैदियों की मुलाकत, डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा