जेल में कैदियों की मुलाकत, डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर

New CJI of India: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 14 वर्षों तक जज रहते हुए उन्होंने जेल में कैदियों की मुलाकात और डेरा सच्चा सौदा के अंदर वित्तीय लेनदेन के खिलाफ केंद्रीय जांच के आदेश दिए थे. एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले पर सजा देते समय जब सूर्यकांत को उनकी चार बेटियां होने के बारे में पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक कॉलेज प्रिंसिपल से बात करते हुए आरोपी की बड़ी बेटी को मुफ्त शिक्षा देने की अपील की थी.
Trending Photos
Justice Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं. उनका यह कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक यानि लगभग 15 महीने का रहेगा. उनको अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कुछ अहम और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 14 वर्षों तक जज रहते हुए उन्होंने जेल में कैदियों की मुलाकात और डेरा सच्चा सौदा के अंदर वित्तीय लेनदेन के खिलाफ केंद्रीय जांच के आदेश दिए थे.
कैदियों के साथ न्याय
हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण, भूमि अधिकग्रहण के साथ-साथ मुआवजे और पीड़ितों के अधिकारों लगातार प्रयास किए, इतना ही नहीं उन्होंने आरक्षण की नीतियों और संविधान के सिंद्धातों का संतुलन बनाए रखने की लगातार कोशिश की है.इसी कार्यकाल में उन्होंने कैदियों की वैवाहिक मुलाकात और कृत्रिम गर्भाधान पर भी फैसला सुनाया था. वहीं, एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले पर सजा देते समय जब सूर्यकांत को उनकी चार बेटियां होने के बारे में पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक कॉलेज प्रिंसिपल से बात करते हुए आरोपी की बड़ी बेटी को मुफ्त शिक्षा देने की अपील की थी.
राम रहीम के खिलाफ आदेश
2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बलात्कार के मामलों में जेल हुई थी, जिसके बाद जमकर हिंसा देखने को मिली थी. इस हिंसा के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के अंदर चल री वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय जांच का आदेश दिया था. हिमाचल प्रदेश के हाईकार्ट में मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की थी. जस्टिस सूर्यकांत का मानना है कि हर भारतीय के लिए उनकी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचना संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है.
यह भी पढ़ें: रिश्वतखोर DIG भुल्लर के मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने, 10 बार की दुबई यात्रा
हरियाणा के पहले सीजेआई
हरियाणा राज्य के हिसार जिले के छोटे गांव पेटवाड़ से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा की तरफ से पहले सीजेआई होंगे. उन्होंने अपने बचपन की शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एलएलबी की उपाधि हासिल की थी. एलएलबी करने के बाद उन्होंने हिसार अदालत में वकील के तौर पर शुरुआत की थी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.