देश

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितने महीनों का होगा कार्यकाल?

New CJI OF India: जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें CJI बन गए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यकांत को शपथ दिलाई है. सूर्यकांत, CJI बीआर गवई की जगह लेंगे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 24, 2025, 10:57 AM IST
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितने महीनों का होगा कार्यकाल?

Justice Surya Kant Oath Taking Ceremony: जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था वो खड़ी आ गई है. जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें CJI बन गए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यकांत को शपथ दिलाई. सूर्यकांत CJI भूषण आर गवई की जगह लेंगे. इनका कार्यकाल केवल 15 महीनों का होगा. जस्टिस सूर्यकांत को CJI बनने के लिए CJI भूषण आर गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत उनका नाम रखा था. शपथ समारोह में राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी भी मौजूद थे.

कितने महीनों का होगा कार्यकाल
जस्टिस सूर्यकांत लगभग 15 महीने तक सीजेआई के पद पर नियुक्त रहेंगे और 65 वर्ष की आयु होने पर 09 फरवरी, 2027 को रिटायर होंगे. बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव पेटवाड़ में हुआ था. उन्होंने स्कूलिंग हरियाणा के सरकारी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से बैचलर ऑफ लॉ (LLB) की पढ़ाई की. कानून की पढ़ाई के दौरान वे विश्वविद्यालय में टॉपर रहे और कई पुरस्कार और गोल्ड मेडल प्राप्त किए.

 

कब की वकालत की शुरुआत?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी वकालत करियर की शुरुआत 1984 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से वकील के रूप में प्रैक्टिस करने से की. इसके बाद 2000 में वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए. 2001 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के जज बने. फिर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए. इसके बाद 24 मई, 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और अब 2025 में देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए चयनित हुए हैं. 

 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

