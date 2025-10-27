भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश

Justice BR Gavai Successor: चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस सूर्यकांत का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है. उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा है.
Justice BR Gavai: भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई जल्द ही अपने पद से रिटायर होने वाले हैं. उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनकर कानून मंत्रालय को भेजा है. इसको लेकर उन्होंने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है. जस्टिस गवई का यह कदम उस वक्त पर आया है जब कानून मंत्रालय ने उनसे उनके अगले उत्तराधिकारी का नाम पेश करने का अनुरोध किया था. बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं और वरिष्ठता क्रम में भी पहले स्थान पर हैं.
जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं. उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. उनके कार्यकाल की अवधि लगभग 14 महीने होगी और वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे. न्यायमूर्ति गवई ने मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला. परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय मुख्य न्यायाधीश से उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग एक महीने पहले उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगता है. इसके बाद वर्तमान चीफ जस्टिस औपचारिक रूप से पद छोड़ने से लगभग 30 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को 'पद धारण करने के लिए उपयुक्त' मानते हुए उनकी सिफारिश करते हैं. न्यायिक नियुक्तियों के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MOP) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है.
CJI गवई की सिफारिश भेजे जाने के बाद सरकार जल्द ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है. जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ. उन्होंने 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की डिग्री और 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की. जस्टिस सूर्यकांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने हिसार जिला न्यायालय से वकालत शुरू की और बाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए चंडीगढ़ चले गए.
जस्टिस सूर्यकांत 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने. मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया. 9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उन्होंने 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 12 नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेस कमिटी के अध्यक्ष भी हैं. ( इनपुट- IANS)
