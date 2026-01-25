Advertisement
trendingNow13085376
Hindi Newsदेशसरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; बताया- खतरनाक

सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; बताया- खतरनाक

Justice ujjal bhuyan on transfer: जस्टिस उज्जल भुइयां ने कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के दखल पर नाराजगी जताई और कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है. उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले को गलत बताते हुए इसे लोकतंत्र और अदालत पर लोगों का भरोसा के लिए खतरा बताया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; बताया- खतरनाक

Justice ujjal bhuyan on transfer: सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जल भुइयां ने जजों के तबादले को लेकर कॉलेजियम सिस्टम पर खुलकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा अब बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से ही पैदा हो रहा है. उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले के मामले का जिक्र किया है. यह तबादला केंद्र सरकार के सुझाव पर किया गया. पहले उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश हुई थी. बाद में सरकार के कहने पर फैसला बदल दिया गया और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया. जस्टिस भुइयां ने इसे कार्यपालिका का दखल बताया और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने बिना नाम लिए सवाल उठाया कि किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट क्यों भेजा जाए, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कोई असुविधाजनक आदेश दिया था. उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता दोनों को चोट पहुंचाता है. जस्टिस भुइयां ने कहा कि जब कॉलेजियम अपने ही प्रस्ताव में लिखता है कि सरकार के कहने पर तबादला बदला गया, तो इससे कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं. इससे साफ दिखता है कि कार्यपालिका कॉलेजियम के फैसलों को प्रभावित कर रही है.

सरकार का जजों के तबादले में कोई रोल नहीं होना चाहिए
जस्टिस भुइयां ने याद दिलाया कि मई में जस्टिस अतुल श्रीधरन की अगुवाई वाली बेंच ने बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ संज्ञान लिया था. मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद उनका तबादला होना कई लोगों को सजा जैसा लगा. कई कानूनी विशेषज्ञों ने भी इसे सरकार को नापसंद फैसलों का बदला बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार का जजों के तबादले में कोई रोल नहीं होना चाहिए. यह पूरी तरह न्यायपालिका का काम है. अगर सरकार के कहने पर तबादले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका की आजादी से समझौता किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह बातें उन्होंने पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में दिए गए एक व्याख्यान में कहीं. उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम भले ही सबसे अच्छा न हो, लेकिन उसकी ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि जज संविधान की शपथ लेते हैं. उन्हें बिना डर और बिना किसी पक्षपात के काम करना होता है. अगर जजों की साख ही खत्म हो गई, तो अदालतें तो रहेंगी, मामले भी चलेंगे, लेकिन न्याय का असली मतलब खो जाएगा. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के पास न तो पैसा है और न ही ताकत. उसके पास सिर्फ लोगों का भरोसा है. अगर यह भरोसा टूट गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा.

जज भी इंसान होते हैं
जस्टिस भुइयां ने कहा कि संविधानिक नैतिकता लोकतंत्र की आत्मा है. इसका मतलब है कि देश कानून से चले, लोगों की मर्जी या ताकत से नहीं. उन्होंने माना कि जज भी इंसान होते हैं और उनके अपने विचार हो सकते हैं. लेकिन इन विचारों का असर उनके फैसलों पर नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी केस का नतीजा पहले से तय लगने लगे, तो यह न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक होगा. उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है. लेकिन सबसे पहले इसकी स्वतंत्रता और ईमानदारी को हर हाल में बचाए रखना होगा.

ये भी पढ़ें: चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

justice ujjal bhuyan

Trending news

सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर