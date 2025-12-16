जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC ने लोकसभा और राज्यसभा को भेजा नोटिस

Justice Yashwant Varma Case Probe: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए चल रही संसद की कार्यवाही पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. यह मामला तब उठा जब जस्टिस वर्मा ने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित की गई जांच कमेटी को चुनौती दी.
Justice Yashwant Varma Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर में मिले जले हुए नोटों के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं. इस बीच, जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है.
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें, 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित घर में आग लग गई थी. आग बुझने के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने वहां बड़ी मात्रा में जलते हुए नोट पाए थे. इसके बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया और उन्हें न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया था. इस बीच, 12 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था, जो जजेस इन्क्वायरी एक्ट, 1968 के तहत बनाई गई थी. इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार हैं और इसके सदस्य मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ वकील बी वी आचार्य हैं.
7 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 21 जुलाई 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव एक ही दिन पेश किया गया था. उन्होंने कहा कि इस स्थिति में संयुक्त जांच कमेटी का गठन होना चाहिए था लेकिन राज्यसभा में कोई फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष का पद खाली था. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने एकतरफा फैसला लेते हुए कमेटी का गठन कर दिया जो कानूनन गलत था. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दीं. रोहतगी ने जल्द सुनवाई की अपील की और बताया कि कमेटी ने जस्टिस वर्मा को जनवरी में पेश होने का आदेश दिया है. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की.
