/कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर तीनों आरोप साबित, घर पर मिला था नोटों का अंबार

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े चर्चित कैश-एट-होम मामले में बुधवार को जांच कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी गई. 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही माना है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामले में किसी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं. जांच कमेटी के मुताबिक, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का किसी की नजर में आए बिना वहां मौजूद रहना आसान नहीं लगता.
कमेटी ने नकदी की बरामदगी से जुड़े घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज किए हैं. रिपोर्ट में इस बात को भी गंभीरता से लिया गया है कि इतनी बड़ी रकम उनके परिसर में मौजूद थी और इसकी जानकारी सामने आने तक किसी तरह की सूचना नहीं मिली. कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही का भी निष्कर्ष निकाला है. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कमेटी ने माना कि इस मामले में बरामदगी के बाद साक्ष्यों को संभालने को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं.
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर यह तीनो आरोपों साबित होते है:
आरोप नंबर 1
जज के सरकारी घर के स्टोर रूम में 500रुपए के काफी नोट मिले थे. जज यह ठीक से नहीं बता पाए कि ये पैसे किसके थे, कहां से आए और वहां क्यों रखे थे?
आरोप नंबर 2
कमेटी ने जज के खिलाफ इस आरोप को सही माना कि पैसों से जुड़े सबूतों को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया. स्टोर रूम की स्थिति भी सील और जांच होने से पहले बदल गई. बाद में करेंसी भी वहां नहीं मिले. कमेटी के मुताबिक जज ने सबूतों को सुरक्षित रखने में आवश्यक सावधानी नहीं बरती.
हालांकि, कमेटी ने कहा कि यह साबित नहीं हो रहा कि जज ने खुद जाकर पैसे हटाए थे.
आरोप नंबर 3
जज ने जो सफाई दी, (खासकर 22मार्च जवाब में) वह कमेटी को स्पष्ट और संतोषजनक नहीं लगी. कमेटी के अनुसार उनका जवाब टालने वाला था और स्वतंत्र गवाहों तथा अन्य सबूतों से मेल नहीं खाता था.
नई दिल्ली के 30, तुगलक क्रेसेंट स्थित आधिकारिक आवास के स्टोररूम से 500 रुपये के नोटों में बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले ने जस्टिस यशवंत वर्मा को सवालों के घेरे में ला दिया था. संसदीय जांच कमेटी के मुताबिक, नकदी कहां से आई, किसकी थी और वहां क्यों रखी गई थी—इन सवालों पर जज की ओर से ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिसे कमेटी संतोषजनक मान सके. जांच के दौरान कमेटी ने इस आरोप को सिद्ध माना. यानी नकदी की मौजूदगी और उससे जुड़े सवालों का जज की ओर से पर्याप्त जवाब नहीं दिया जाना कमेटी के निष्कर्ष का अहम आधार बना.
जांच कमेटी ने साक्ष्यों के संरक्षण को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. कमेटी के अनुसार, स्टोररूम में मौजूद भौतिक साक्ष्यों को उस तरह सुरक्षित नहीं रखा गया, जैसा ऐसे संवेदनशील मामले में अपेक्षित था. कानूनी सीलिंग और निरीक्षण से पहले स्टोररूम की स्थिति में बदलाव किए जाने की बात भी सामने आई. मामले में बाद में कुछ करेंसी नोटों के गायब या उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई, लेकिन उनका स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका. कमेटी ने इसे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में गंभीर लापरवाही और विफलता माना. हालांकि, इस निष्कर्ष का यह मतलब नहीं है कि कमेटी ने जज पर खुद नोट हटाने का आरोप साबित किया है. साक्ष्यों के संरक्षण में चूक और नकदी हटाने की जिम्मेदारी- दो अलग-अलग सवाल हैं.
तीसरे आरोप का संबंध जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से था. कमेटी ने खास तौर पर 22 मार्च 2025 को दिए गए उनके जवाब का उल्लेख करते हुए कहा कि वह जवाब संतोषजनक नहीं था. कमेटी के अनुसार, उनका रुख कई जगह टालमटोल वाला नजर आया और दिए गए जवाबों में जिम्मेदारी तथा अपेक्षित स्पष्टता की कमी थी. स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने इस आरोप को भी सिद्ध माना.
जांच कमेटी ने तीनों आरोपों को सिद्ध माना है, लेकिन कैश कांड की सबसे अहम कड़ी पर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. सवाल यह है कि स्टोररूम में आखिर उस वक्त कुल कितनी नकदी मौजूद थी? कमेटी अपनी जांच के आधार पर करेंसी नोटों की सटीक रकम तय नहीं कर सकी. यही वजह है कि मामले में आरोपों के सिद्ध होने के बावजूद नकदी की वास्तविक मात्रा अब भी एक अनुत्तरित सवाल बनी हुई है. यानी जांच ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीन आरोपों पर अपना निष्कर्ष दे दिया है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद नकदी की कुल रकम कितनी थी और उसके हर हिस्से का क्या हुआ? इस पहेली का पूरा जवाब अभी सामने नहीं आया है.