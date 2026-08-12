/कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर तीनों आरोप साबित, घर पर मिला था नोटों का अंबार

जांच कमेटी ने साक्ष्यों के संरक्षण को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. कमेटी के अनुसार, स्टोररूम में मौजूद भौतिक साक्ष्यों को उस तरह सुरक्षित नहीं रखा गया, जैसा ऐसे संवेदनशील मामले में अपेक्षित था. कानूनी सीलिंग और निरीक्षण से पहले स्टोररूम की स्थिति में बदलाव किए जाने की बात भी सामने आई. मामले में बाद में कुछ करेंसी नोटों के गायब या उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई, लेकिन उनका स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका. कमेटी ने इसे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में गंभीर लापरवाही और विफलता माना. हालांकि, इस निष्कर्ष का यह मतलब नहीं है कि कमेटी ने जज पर खुद नोट हटाने का आरोप साबित किया है. साक्ष्यों के संरक्षण में चूक और नकदी हटाने की जिम्मेदारी- दो अलग-अलग सवाल हैं.