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कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर तीनों आरोप साबित, घर पर मिला था नोटों का अंबार

जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कथित कैश कांड में जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए तीन आरोपों को साबित माना गया है. जानिए कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया और जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों का पूरा मामला क्या है.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 12, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:38 PM IST
कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर तीनों आरोप साबित, घर पर मिला था नोटों का अंबार
Image Credit: Social Media (जस्टिस यशवंत वर्मा के मिले घर जले हुए नोटों की रिपोर्ट संसद में पेश )

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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