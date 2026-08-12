'घर से मिले जले नोट जज के...', क्या था वो कैशकांड, जिसमें फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा, जांच में क्या-क्या निकला?

जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी विवाद की जांच रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई. लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों ने अपने-अपने सदन में रिपोर्ट रखी. करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुए इस पूरे मामले में सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी.
पूरे विवाद की शुरुआत 14 मार्च 2025 की रात हुई थी. दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची. आग बुझाने के दौरान घर के स्टोररूम में जली हुई नकदी मिलने की बात सामने आई. इसके बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया और न्यायपालिका के भीतर भी इसकी जांच की जरूरत महसूस की गई. मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में रखी इस नकदी को लेकर सवाल उठने लगे. घटनाक्रम के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया.
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से गठित आंतरिक जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल की. कमेटी के सामने यह सवाल भी था कि जिस स्टोररूम से नकदी मिलने की बात सामने आई, उस पर किसका नियंत्रण था. जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टोररूम पर जस्टिस वर्मा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था. बाद में इस मामले ने संसद में भी दस्तक दी. जुलाई 2025 में 200 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अगस्त 2025 में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई 2026 में ही लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी.
जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड की जांच कर रही संसदीय कमेटी ने अघोषित नकदी के आरोप को सिद्ध माना है. कमेटी के मुताबिक, नई दिल्ली के 30, तुगलक क्रेसेंट स्थित आधिकारिक आवासीय परिसर के स्टोररूम से ₹500 के नोटों में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने का मामला सामने आया था. जांच के दौरान जज से इस नकदी के स्रोत और मालिकाना हक को लेकर सवाल किए गए. कमेटी के अनुसार, इन सवालों पर उन्हें ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मिला, जिसे संतोषजनक माना जा सके. इसी आधार पर कमेटी ने पहला आरोप सिद्ध माना.
दूसरा आरोप उस जगह पर मौजूद भौतिक साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ा है. कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि स्टोररूम में मौजूद सामग्री और परिस्थितियों को कानूनी सीलिंग तथा निरीक्षण से पहले उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया. जांच के दौरान कुछ करेंसी नोटों के बाद में गायब या अनुपलब्ध होने का मुद्दा भी सामने आया. कमेटी को इसकी स्पष्ट और संतोषजनक वजह नहीं मिल सकी. इसे साक्ष्यों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही माना गया. हालांकि, इस निष्कर्ष का यह मतलब नहीं है कि कमेटी ने यह पाया हो कि जज ने खुद किसी नोट को वहां से हटाया था. आरोप साक्ष्यों के संरक्षण में हुई कथित लापरवाही से जुड़ा है.
तीसरा आरोप जस्टिस वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से संबंधित है. कमेटी ने खास तौर पर 22 मार्च 2025 को दिए गए उनके जवाब का परीक्षण किया. कमेटी के अनुसार, उनका स्पष्टीकरण कई अहम सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. जांच पैनल ने उनके रुख को टालमटोल वाला और जवाबों को गैर-जिम्मेदाराना तथा लापरवाही भरा माना. स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कमेटी ने इस आरोप को भी सिद्ध पाया.
जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े इस पूरे मामले में संसदीय जांच कमेटी ने तीनों आरोपों को सिद्ध माना है. लेकिन जांच के बावजूद एक अहम सवाल का सटीक जवाब सामने नहीं आ सका है. आखिर उस स्टोररूम में उस समय कुल कितनी नकदी थी? कमेटी अपनी जांच के आधार पर करेंसी नोटों की निश्चित और अंतिम रकम तय नहीं कर सकी. यही वजह है कि मामले में तीन आरोपों पर निष्कर्ष सामने आने के बावजूद नकदी की वास्तविक मात्रा अब भी इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी अनसुलझी कड़ी बनी हुई है.
अब यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है. रिपोर्ट दो हिस्सों में है और इसके साथ जांच के दौरान जुटाए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए गए हैं. रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद इस मामले में आगे की संसदीय प्रक्रिया को लेकर भी नजरें टिकी हैं. हालांकि, इस बीच जस्टिस वर्मा के इस्तीफे ने पूरी स्थिति को एक अलग मोड़ दे दिया है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने बाद में इस्तीफा दे दिया. ऐसे में उन्हें पद से हटाने के लिए शुरू की गई महाभियोग जैसी प्रक्रिया का व्यावहारिक महत्व काफी कम हो गया है. हालांकि, कानून मंत्रालय की ओर से उनके इस्तीफे को लेकर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई जज राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज देता है और उसकी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है, तो उसे इस्तीफा दिया हुआ माना जाता है. ऐसे इस्तीफे के लिए राष्ट्रपति की अलग से स्वीकृति को अनिवार्य नहीं माना जाता.
तय प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक कार्रवाई के बाद कानून मंत्रालय का न्याय विभाग इस्तीफे को अधिसूचित करता है. यही वजह है कि जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार अब भी इस पूरे मामले का एक अहम हिस्सा बनी हुई है. इस बीच जांच रिपोर्ट का संसद में पेश होना मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ले आया है. अब रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों और साक्ष्यों पर आगे होने वाली संसदीय कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी.