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'घर से मिले जले नोट जज के...', क्या था वो कैशकांड, जिसमें फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा, जांच में क्या-क्या निकला?

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया. जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी थी. बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. कैश विवाद से लेकर जांच, संसदीय प्रक्रिया और इस्तीफे तक की पूरी कहानी.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 12, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:07 PM IST
'घर से मिले जले नोट जज के...', क्या था वो कैशकांड, जिसमें फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा, जांच में क्या-क्या निकला?
Image Credit: File Photo (जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैशकांड की जांच रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में जांच कमेटी ने पेश कर दी. लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों ने अपने-अपने सदन में रिपोर्ट रखी. इस जांच में क्या-क्या निकला जानिए इस रिपोर्ट में.)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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