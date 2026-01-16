Advertisement
trendingNow13076338
Hindi NewsदेशCash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Justice Varma: जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा ने याचिका दायर कर लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी के गठन को चुनौती दी थी. उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 16, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Cash Case: 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लग गई थी. इस दौरान दमकल विभाग को आग बुझाते समय वहां से बड़ी मात्रा में आधे जले कैश मिले थे. कैश कांड का मामला देखते ही देखते तूल पकड़ने लगा, धीरे-धीरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा ने याचिका दायर कर लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी के गठन को चुनौती दी थी. उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद वाले जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित किया है, जिसमें उनकी ओर से अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जांच कमेटी बनाने की मंजूरी देने में प्रक्रिया के तरीकों का आरोप लगाया है. बता दें कि जस्टिस वर्मा का कहना था कि जब 21 जुलाई 2025 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था.

ऐसी स्थिति में जब जजेस इन्क्वारी एक्ट के तहत दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो सकता. ऐसे में स्पीकर की ओर से कमेटी के गठन का फैसला गलत है. जिसे लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है, जस्टिस वर्मा के लिए यह बड़ा झटका है. इसका मतलब यह है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी उनके खिलाफ आरोप की जांच करती रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?
बीते साल 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के घर पर आग लग गई थी. इस दौरान दमकल विभाग को आग बुझाते समय वहां से बड़ी मात्रा में आधे जले कैश मिले थे. इस घटना के बाद से जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. इसको देखते हुए उन्हें  इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था. SC ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक इंटरनल कमेटी बनाई, जिसने जांच में पाया कि जस्टिस वर्मा का उस कैश पर कंट्रोल था. उन्हें मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Justice Varma

Trending news

Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 44 सीटों पर आगे चल रही BJP
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में एक तरफा बढ़त, 44 सीटों पर आगे चल रही BJP
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
nagpur voting result live
नागपुर के नतीजों से पहले बढ़ा सियासी पारा, BJP का बचेगा गढ़ या विपक्ष का पलटवार?
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
BMC Wards Counting Delay
BMC चुनाव के नतीजों में होगी देरी! काउंटिंग की प्रक्रिया बदली
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
Thane Election Result LIVE
Thane Election Result LIVE: ठाणे में वोटों की गिनती जारी, रुझान में BJP आगे
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस
Special Intensive Revision
'नियम सबके लिए एक है...', बंगाल में BLO ने थमाया पत्नी को सुनवाई का नोटिस