'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को किसने दिया अल्टीमेटम?

Yashwant Verma case: जस्टिस यशवंत वर्मा ये वो नाम है जो पिछले कई महीनों से चर्चाओं की सुर्खियों में बना हुआ है. मामला है कैशकांड का, उनके सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी. जिस समय ये घटना हुई जज किसी काम से बाहर गए हुए थे. आग लगने के बाद जब आग को बुझाने फायर बिग्रेड की टीम पहुंची तो उसके होश उड़ गए थे. आवास में करोड़ों रूपए बरामद हुए थे. ये केस लगातार चर्चाओं में है, लोकसभा में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, जिसका जवाब देने के लिए जस्टिस वर्मा ने समय मांगा है. जांच करने वाली समिति ने उन्हें समय देते हुए ये बात कही है.

सांसदो ने किए थे दस्तखत

इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक समिति का गठन किया था. साथ ही जस्टिस वर्मा को हटाने का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पर 146 सांसदो ने दस्तखत किए थे. जांच करने वाली समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा था. TOI की रिपोर्ट के 5 दिसंबर की कार्यवाही में, न्यायमूर्ति वर्मा ने समिति द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए आठ और सप्ताह मांगे थे.समिति में न्यायमूर्ति कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी वी आचार्य शामिल थे.

दिया गया समय

इस समिति का गठन न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था. समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा को आरोपों का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए छह और सप्ताह का समय दिया और कहा है कि इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर से शुरू होने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

जवाब देने का मिलेगा मौका

जांच पैनल ने सबूतों के साथ आरोपों का मेमो दिया है. इसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के लोगों द्वारा 14-15 मार्च की रात को जज के लुटियंस ज़ोन बंगले के अंदर एक कमरे में आग बुझाते समय रिकॉर्ड किए गए जलते हुए कैश के वीडियो हैं. इसके अलावा पूर्व CJI संजीव खन्ना द्वारा बनाए गए एक और तीन सदस्यों वाले पैनल द्वारा की गई इन-हाउस जांच में रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयान शामिल हैं. वहीं जस्टिस वर्मा को आरोपों का जवाब देने, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह पेश करने और अपने खिलाफ आरोपों के मेमो का समर्थन करने वाले गवाहों से जिरह करने का मौका मिलेगा.

बनाया गया था पैनल

जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलने के एक हफ्ते बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली HC से इलाहाबाद में उनके पैरेंट HC में ट्रांसफर कर दिया गया, तब से उनसे न्यायिक काम छीन लिया गया है, 22 मार्च को, तत्कालीन CJI खन्ना ने पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल के चीफ जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक HC की जस्टिस अनु शिवरामन को मिलाकर तीन सदस्यों का इन-हाउस इंक्वायरी पैनल बनाया. इस पैनल ने 3 मई की अपनी रिपोर्ट 5 मई को CJI को सौंपी थी. पैनल की 64 पेज की रिपोर्ट में दर्ज किया गया था कि जस्टिस वर्मा के सरकारी घर के स्टोररूम में आधे जले हुए 500 के नोटों की गड्डियां 15 मार्च की सुबह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की देखरेख में साफ की गईं थी. इस दौरान उन्होंने उनसे बात भी की थी.