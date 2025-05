'जासूस ज्योति' को एक साल पहले ही इस शख्स ने पहचान लिया था.. NIA को ट्विटर पर भी लिखा, अब हो रहा वायरल

Pakistani spy in India: हरियाणा की ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है. ज्योति से पूछताछ चल रही और कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. ज्योति के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं. लेकिन इन सबके बीच एक और चीज सामने आई है. बात यह है कि एक युवक ने एक साल पहले ही सोशल मीडिया पर NIA को उसकी गतिविधियों को लेकर आगाह कर दिया था. अब यह पुरानी चेतावनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

असल में ज्योति मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल से जानी जाती हैं. करीब 4 लाख सब्सक्राइबर हैं. वह हिसार की रहने वाली हैं. आरोप है कि वह पाकिस्तान को भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेज रही थीं.

मामले में सामने यह आया है कि मई 2024 में एक कपिल जैन नामक यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट करके NIA से अपील की थी कि वे ज्योति की गतिविधियों पर नजर रखें. कपिल जैन ने लिखा था कि ज्योति पहले पाक दूतावास गई फिर पाकिस्तान में 10 दिन रहीं और अब कश्मीर जा रही हैं. यह पोस्ट अब वायरल हो चुका है और कई लोग सुरक्षा एजेंसियों से सवाल भी पूछ रहे हैं.

@NIA_India please keep close watch on this lady..she first visited and attained pakistani embassy function then visited pakistan for 10 days now she is heading for kashmir... may be some link behind all these pic.twitter.com/kfrXZNhMuE

