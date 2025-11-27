Advertisement
trendingNow13020976
Hindi Newsदेश

ज्योतिबा फुले के हत्यारे ही बन गए उनके अनुयायी : इतिहास के पन्नों में छिपा वो नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत

Jyotirao Phule Death Anniversary: धनंजय कीर द्वारा लिखित महात्मा फुले की बायोग्राफी में इसी तरह की एक घटना का जिक्र है. एक रात, फुले दंपति आराम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नींद टूटी और मंद रोशनी में दो लोगों की छाया दिखी. फुले ने पूछा, तुम लोग कौन हो? एक हत्यारे ने जवाब दिया, हम तुम्हें मारने आए हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ज्योतिबा फुले के हत्यारे ही बन गए उनके अनुयायी : इतिहास के पन्नों में छिपा वो नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत

28 नवंबर, 1890 को भारत ने अपने एक महान समाज सुधारक, ज्योतिबा फुले को खो दिया. लेकिन उनका नाम और उनके विचार आज भी हर समाज सुधारक और जागरूक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. फुले सिर्फ एक विचारक नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के उन सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और महिलाओं के खिलाफ असमानता जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई. ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने मिलकर 1848 में भारत में लड़कियों की पहली स्कूल खोली. 

उस वक्त, जब समाज महिलाओं की पढ़ाई को जंजीरों में बांधना चाहता था, फुले ने शिक्षा को समाज के हर वंचित वर्ग तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया. यही नहीं, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की आवाज बुलंद की. उनके विचारों ने भारतीय समाज में परिवर्तन की नींव रखी. फुले का जीवन आसान नहीं था. समाज के रूढ़िवादी लोग उन पर ताने मारते, गाली-गलौज करते और कभी-कभी गोबर फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश करते. लेकिन फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने कभी पीछे नहीं हटे. उनके काम से डरकर कुछ लोगों ने उन्हें मारने की साजिश भी रची. 

जब हत्यारे ही बन गए फुले के अनुयायी
धनंजय कीर द्वारा लिखित महात्मा फुले की बायोग्राफी में इसी तरह की एक घटना का जिक्र है. एक रात, फुले दंपति आराम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नींद टूटी और मंद रोशनी में दो लोगों की छाया दिखी. फुले ने पूछा, तुम लोग कौन हो? एक हत्यारे ने जवाब दिया, हम तुम्हें मारने आए हैं. फुले ने शांतिपूर्ण अंदाज में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया? हत्यारों ने कहा कि उन्हें पैसा मिलेगा. फिर फुले ने कहा, अगर मेरी मौत से आप पैसे कमाएंगे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मेरी जान गरीबों के लिए है.उनकी बात सुनकर हत्यारे चकित रह गए. उन्होंने माफी मांगी और फुले के विचारों से प्रेरित होकर उनके अनुयायी बन गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

भीमराव अंबेडकर के लिए फुले दंपति बने प्रेरणा
इस छोटी सी घटना में ही फुले के जीवन का सार दिखता है. वे केवल शब्द नहीं बोलते थे, बल्कि अपने विचारों को जीवन में जीते थे. फुले ने अपने जीवन को महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने समाज में जाति और लैंगिक असमानताओं को चुनौती दी. उनके काम और विचार डॉ. भीमराव अंबेडकर के लिए भी प्रेरणा बने. 

अंबेडकर ने अपनी किताब 'शूद्र कौन थे?' फुले को समर्पित की
अंबेडकर ने अपनी किताब 'शूद्र कौन थे?' फुले को समर्पित की और उन्हें आधुनिक भारत का सबसे महान शूद्र कहा. फुले की सोच केवल समाज सुधार तक सीमित नहीं थी. वे दूरदर्शी कृषि विशेषज्ञ और मानवतावादी विचारक भी थे. 132 साल बाद भी, फुले के विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. ज्योतिबा फुले का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में जीवित है जो समानता, शिक्षा और न्याय में विश्वास रखता है.

यह भी पढ़ेंः बिहार की पिच पर बुरी तरह फेल कांग्रेस के लिए बंगाल में आगे 'कुआं' पीछे 'खाई'!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Jyotirao Phule

Trending news

जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
TMC
हुमायूं कबीर की मस्जिद वाली घोषणा पर TMC का यूटर्न! पार्टी उपाध्यक्ष ने कही ये बात
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट