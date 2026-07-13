'धर्म नहीं, सुशासन होगा एजेंडा'... अन्नामलाई ने बताया 'We The Leaders' का भविष्य

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने नए राजनातिक संगठन 'We The Leaders' का रोडमैप पेश करते हुए कहा कि 'धर्म इस संगठन के दायरे से बाहर है. उन्होंने यह भी साफ किया कि समय आने पर यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी में बदल जाएगा. पोलाची में अपने संगठन की ओर से आयोजित 'ड्रग-फ्री पोलाची जागरूकता सम्मेलन' को संबोधित करते हुए के अन्नामलाई ने कहा, 'उनकी ये पहल भविष्य में धर्म के बजाय सुशासन, जवाबदेही और जनहित पर केंद्रित होगी.'
पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने कहा, 'धर्म इस संगठन के दायरे से बाहर है. हमारी राजनीति का उद्देश्य तमिलनाडु को देश का अग्रणी राज्य बनाना है. जिम्मेदारी ही हमारी पहचान है. 'We The Leaders' भविष्य में एक राजनीतिक पार्टी बनेगी और यह बदलाव उचित समय पर होगा.'
अन्नामलाई ने आगे ये भी कहा, 'मैं एक हिंदू हूं, लेकिन जब घर से बाहर निकलता हूं तो अपनी जाति और धर्म को घर में ही छोड़ देता हूं'. उन्होंने यह ऐलान भी किया कि उनका संगठन सदस्यता अभियान के जरिए नहीं, बल्कि लोगों के साझा मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है.
जुझारू नेता अन्नामलाई ने अपने संबोधन में कहा, 'मैंने किसी को इस आंदोलन से जुड़ने का निमंत्रण नहीं दिया है. 'We The Leaders' में मैं भी आप सभी में से एक हूं. हमें अगले छह महीनों में 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय करना चाहिए.'
संगठन की संरचना पर जानकारी देते हुए अन्नामलाई ने कहा कि इसमें महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी है. उनके अनुसार, संगठन में 17% महिलाएं हैं, जिनमें से 14% की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है. वहीं 54% सदस्य 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं. उन्होंने दावा किया कि जनरेशन Z ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बदलाव की शुरुआत की है और 2031 के चुनाव में भी बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाएगी.
अन्नामलाई का यह बयान ऐसे समय आया है जब उन्होंने कुछ सप्ताह पहले ही बीजेपी से इस्तीफा देकर नई राजनीतिक पहल की शुरुआत की है. उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को इस्तीफा सौंपने के बाद 'We The Leaders' लॉन्च किया था. उनका कहना था कि यह पहल तमिलनाडु में नई या समानांतर राजनीतिक संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
गौरतलब है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन को करारी हार मिलने के बाद अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था.