सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... AIADMK ने उन्हीं को कर दिया बाहर

एआईएडीएमके ने वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टइयान को सभी पदों से हटा दिया है। यह फैसला सेंगोट्टइयान के उस बयान के ठीक एक दिन बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी से निष्कासित नेताओं को दोबारा साथ लाने की बात कही थी.
KA Sengottaiyan: एआईएडीएमके (AIADMK) ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता केए सेनगोट्टैयन को तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एक दिन पहले सेनगोट्टैयन ने पार्टी से निष्कासित नेताओं को फिर से शामिल करने और एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया था. सेनगोट्टैयन ने एआईएडीएमके के संगठनात्मक सचिव और इरोड शहरी जिला सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सेनगोट्टैयन ने पार्टी की एकता पर दिया था जोर
केए सेनगोट्टैयन ने शुक्रवार को बोलते हुए पार्टी की एकता की जरूरत पर जोर दिया और नेतृत्व से उन सदस्यों को फिर से पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया जो पहले पार्टी छोड़ चुके थे. सेनगोट्टैयन ने कहा कि अगर हम उन (गुटों) को फिर से वापस लाएं जो हमें छोड़कर चले गए थे तो हम चुनाव जीत सकते हैं. हमें उन लोगों को फिर से स्वीकार करना चाहिए और शामिल करना चाहिए जो हमें छोड़कर चले गए हैं. उन्होंने कहा कि मैं एकजुट एआईएडीएमके सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूं... चुनाव हारने के बाद, वरिष्ठ नेताओं ने ईपीएस से मुलाकात की और सुझाव दिए. ईपीएस ने हमारे सुझावों को न तो सुना और न ही उनका पालन किया.
सेनगोट्टैयन की टिप्पणी को पार्टी से निष्कासित प्रमुख नेताओं में से एक वीके शशिकला का समर्थन मिला है. तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला ने एक बयान में सेनगोट्टैयन के एकता के आह्वान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता और पार्टी विधायक, प्रिय भाई सेंगोट्टैयन ने साबित कर दिया है कि अन्नाद्रमुक एक अविनाशी शक्ति है जिसे कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती. उन्होंने कई कठिन समय में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं. उन्होंने दिखाया है कि उनकी रगों में जो बहता है, वह अन्नाद्रमुक का खून है. एकता का उनका आह्वान अब पार्टी के हर कार्यकर्ता और वास्तव में तमिलनाडु की जनता की आवाज है. मैं भी इस बात पर जोर देती हूं.
AIADMK ने भाजपा के साथ किया है गठबंधन
बता दें, सेनगोट्टैयनकथित तौर पर कई महीनों से पार्टी की कार्यप्रणाली से नाखुश थे. ऐसी खबरें थीं कि सेंगोट्टैयन और ईपीएस के बीच तनाव है, जो पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के निष्कासन के बाद एआईएडीएमके महापरिषद द्वारा महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद जुलाई 2022 से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. ईपीएस के नेतृत्व में एआईएडीएमके ने 2016 के बाद से अभी तक किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं की है. यह घटना ऐसे समय में हुई जब AIADMK राजनीतिक रूप से फिर से एकजुट हो रही है. पार्टी ने हाल ही में भाजपा (BJP) के साथ अपना गठबंधन फिर से स्थापित किया है और 2025 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव NDA गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ने की योजना की घोषणा की है.
