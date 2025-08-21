DNA: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analsis: सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश सकारिया जो दावा कर रहा है वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा है. आरोपी राजेश ने पूछताछ में जो बताया उससे दो ही बातें समझ में आ रही हैं. या तो कथित डॉग लवर राजेश कुत्तों से प्रेम के चक्कर में हमलावर हो गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:50 PM IST
DNA Analysis: आज DNA में विश्लेषण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद हो रहे नए खुलासों से जुड़ा है. रेखा गुप्ता पर हमले की जांच में एक नया एंगल सामने आया है. काल भैरव का एंगल. आप भी सोच रहे होंगे की काशी के कोतवाल का रेखा गुप्ता पर हमले से क्या कनेक्शन है. सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला कथित डॉग लवर राजेश सकारिया पांच दिन की पुलिस रिमांड में है और पूछताछ के दौरान राजेश सकारिया ने ये बताया है कि भगवान शिव का बड़ा भक्त है. उसने एक शिव मंदिर बनाया है जहां वो पूजा करता है.

आरोपी ने ये दावा किया है कि जब दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसे भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए. आरोपी ने ये दावा किया है कि भैरव स्वरूप में आए एक कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया. ये बातें जानकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा. हमें भी लगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यही कहना है कि राजेश पूछताछ में काल भैरव के आदेश का ही जिक्र कर रहा है.

राजेश ने पूछताछ में आगे बताया है कि वो काल भैरव के आदेश के बाद राजकोट से उज्जैन पहुंचा. और महाकाल के दर्शन करने के बाद वो दिल्ली आया. दिल्ली पहुंचकर राजेश मेट्रो से रेखा गुप्ता के निजी आवास के पास पहुंचा और रिक्शा लेकर सीधा सीएम के घर तक पहुंचा. राजेश सकारिया जिस वक्त रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहुंचा था उस वक्त की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें राजेश सीएम आवास की तस्वीरें खींचता हुआ नजर आ  रहा था. बताया जा रहा है कि इसके अगले दिन ही वो सीएम की जनसुनवाई में पहुंचा और उसने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अपनी बात सीएम के सामने रखी, लेकिन इसी दौरान वो अचानक हमलावर हो गया.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश सकारिया जो दावा कर रहा है वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा है. आरोपी राजेश ने पूछताछ में जो बताया उससे दो ही बातें समझ में आ रही हैं. या तो कथित डॉग लवर राजेश कुत्तों से प्रेम के चक्कर में हमलावर हो गया. या फिर ये पुलिस को गुमराह करने के लिए इस हमले को कुत्तों से जोड़ रहा है. यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.. राजकोट पुलिस की मदद से आरोपी के परिवार से भी आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.. पुलिस के साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियां राजेश से पूछताछ कर रही है.. और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था.

जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि कहीं राजेश सीएम के सुरक्षा घेरे की रेकी तो नहीं करने आया था. कहीं राजेश ये तो नहीं देखने आया था की सीएम के कितना नजदीक पहुंचा जा सकता है. देश की राजधानी की मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला कई गंभीर सवाल खड़े करता है. लिहाजा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक जन सुनवाई के दौरान सीएम की सुरक्षा को रिवाइज किया जा रहा है. जनसुनवाई के दौरान पहले शिकायत को वेरिफाई किया जाएगा. इसके बाद ही शिकायतकर्ता को सीएम के पास तक पहुंचाया जाएगा. मुख्यमंत्री के क्लोज प्रोटेक्शन में CRPF के जवानों की तैनाती की गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री को फिलहाल Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. लेकिन अब इसके साथ साथ CRPF को भी सुरक्षा में लगाया जाएगा. इसके अलावा सीएम आवास के आसपास सीसीटीवी कैमरों से सर्विलांस को भी बढ़ाया जा रहा है. 

 बेहद चौंकाने वाली बात: स्ट्रीट डॉग्स

सीएम पर कथित डॉग लवर के हमले के बाद सिर्फ सीएम की सुरक्षा ही नहीं बदली है. बल्कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बदल गए हैं. 1992 बैच के IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. इससे पहले एसबीके सिंह को पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है.
 नई दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है. लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शख्स दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमलावर हो गया.

'गलत इंसान पर उंगली उठाना'

यहां अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है- Barking at the Wrong Tree, जिसका एक मतलब होता है 'गलत इंसान पर उंगली उठाना.' स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया. लेकिन एक कथित डॉग लवर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया. कई डॉग लवर्स अपने प्रदर्शनों में रेखा गुप्ता को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को झटका

वैसै आज स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी एक अपडेट है. सुप्रीम कोर्ट से डॉग लवर्स को झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर दायर एक नई अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कथित डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ MCD के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

11 अगस्त को स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पूरा देश दो फाड़ है. एक तरफ तो लोग कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आया है. खैर,  शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना इनका अधिकार है. लेकिन विरोध के नाम पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर देना गंभीर अपराध है.

;