Advertisement
trendingNow13042403
Hindi Newsदेशहमने ले लिया बदला..., कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए खोले राज

'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए खोले राज

Rana Balachauria: पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्या की वजह से इलाके में सनसनी फैली है, वहीं अब हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग से जुड़े घनशामपुरिया गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 16, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए खोले राज

Punjab News: पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पंजाब सहित पूरे देश में इस वारदात को लेकर चर्चा हो रही है. यहां पर सेल्फी लेने के बहाने पहुंचे हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद खेल को रोक दिया गया. एक तरफ जहां इस वारदात से सनसनी फैली हुई है वहीं दूसरी तरफ बंबीहा गैंग से जुड़े गोपी घनशामपुरिया गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली है. साथ कहा कि यह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला है.

किस गैंग ने ली जिम्मेदारी?
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात के बाद बंबीहा गैंग से जुड़े घनशामपुरिया गैंग ने जिम्मेदारी ली है. साथ ही दावा किया है कि कबड्डी प्लेयर-कम-प्रमोटर राणा लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया से जुड़ा था. उसने मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी और खुद उनके साथियों को मैनेज किया. आज, राणा को मारकर, हमने अपने भाई मूसेवाला का बदला ले लिया है. इस पोस्ट के बाद पुलिस ने कहा कि वे पोस्ट को वेरिफाई कर रहे हैं.

पुलिस ने कही ये बात
SSP हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि यह घटना मोहाली के सोहाना में हुई, जहां पिछले कुछ दिनों से एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था. यह 29वें सोहाना कबड्डी कप का आखिरी दिन था, लेकिन बाद में फाइनल मैच कैंसिल कर दिया गया. पंजाबी सिंगर मनकीरत औलाख को शाम को इनाम बांटने थे और जब यह घटना हुई, तब वे वेन्यू के पास पहुंच गए थे. हालांकि, टूर्नामेंट के ऑर्गनाइजर ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस का किया नाटक
वारदात के बारे में जानकारी देते हुए आगे कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार दो-तीन हमलावरों ने फैंस होने का नाटक किया और राणा के पास सेल्फी लेने के लिए पहुंचे, फिर कथित तौर पर .32 बोर के हथियार से उन पर गोली चला दी. उन्हे आनन-फानन में हॉस्पिटल लाया गया जहां पर डॅाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Punjab news

Trending news

1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
DNA Analysis
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
Bondi beach attack update
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
Drone
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
Second Lieutenant Arun Khetarpal
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन