Hindi Newsदेश

पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या

पंजाब के लुधियाना से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, 25 साल के एक युवा स्टार कबड्डी खिलाड़ी को अज्ञात बदमाशों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया. इस खिलाड़ी के साथ पहले मारपीट की गई, फिर गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:06 PM IST
पंजाब के लुधियाना से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, 25 साल के एक युवा स्टार कबड्डी खिलाड़ी को अज्ञात बदमाशों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया. इस खिलाड़ी के साथ पहले मारपीट की गई, फिर गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया. लुधियाना के जगराओं में यह वारदात हुई है, जिसने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. बड़ी बात यह है कि एसएसपी दफ्तर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया. कबड्डी खिलाड़ी की पहचान तेजपाल सिंह के रूप में हुई है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया.

Kabaddi Punjab Ludhiana

