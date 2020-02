ट्रंप के स्वागत में कैलाश खेर गाएंगे गाना, कहा- चाहूं तो ट्रंप को भी नचा दूं

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खेर (Kailash Kher) गुजरात के अहमदाबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में मोटेरा स्टेडियम में आयोजित हो रहे कार्यक्रम 'नमस्ते ट्रंप' गाना गाएंगे. कैलाश खेर 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में सुपरहिट फिल्म बाहुबली के अपने गाने 'जय जयकारा' से शुरुआत करेंगे. कैलाश खेर ने मोटेरा स्टेडियम में अपनी परफांर्मेंस के बारे में कहा, मैं 'जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा' गाने से शुरुआत करूंगा और अंत में 'बम लहरी' गाना गाऊंगा. मेरा पास अपना तरीका है जिससे मैं ट्रंप को भी नचा सकता हूं.

#WATCH "The performance to start with the song 'Jai-Jai-Kara, Swami saath dena humara' and end with 'Bam Bam Lahiri', if I have my way I would make him(Trump) also dance on this song,"Kailash Kher on his performance at 'Namaste Trump' event at Motera Stadium in Ahmedabad on Feb24 pic.twitter.com/rOlr5W6368

— ANI (@ANI) February 22, 2020