हाथ में वीजा-परमिट हो, तभी छोड़ें घर...', नेपाल में फंसे कैलाश मानसरोवर जाने वाले 52 भारतीय, विदेश मंत्रालय की आई एडवाइजरी

Kailash Mansarovar Yatra: अगर आप भी इस साल पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा (Kailash Mansarovar Yatra 2026) पर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. नेपाल के रास्ते चीन (तिब्बत) जाने वाले भारतीय नागरिकों के फंसने की कई शिकायतों के बाद, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है.
विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक चीन में प्रवेश के लिए आवश्यक 'एंट्री परमिट' और 'वीजा' जैसे सभी वैध यात्रा दस्तावेज आपके हाथ में न आ जाएं, तब तक भारत से अपनी यात्रा कतई शुरू न करें. मंत्रालय को लगातार नेपाल में फंसे उन भारतीय नागरिकों से मदद की गुहार मिल रही थी, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के झांसे में आकर बिना जरूरी परमिट के ही काठमांडू पहुंच गए थे. सरकार ने आगाह किया है कि वीजा मिल जाएगा जैसी उम्मीदों या अधूरे कागजों के भरोसे घर से निकलने पर आपके विदेश में फंसने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसके साथ ही, श्रद्धालुओं को केवल रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड टूर ऑपरेटरों के जरिए ही बुकिंग कराने की सलाह दी गई है.
Around 52 Indian citizens travelling to Kailash Mansarovar are currently stranded in Kathmandu, Nepal and are in need of urgent assistance.
Requesting Hon. DrSJaishankar Ji, @IndiaInNepal, @EOIBeijing, and @MEAIndia to kindly look into the matter and extend the necessary… pic.twitter.com/3WtB4JYGEL
Supriya Sule (@supriya_sule) June 27, 2026
ये पूरी एडवाइजरी तब जारी की गई जब काठमांडू में 52 भारतीय तीर्थयात्रियों के फंसे होने की खबर से हड़कंप मच गया. ये सभी श्रद्धालु पवित्र दर्शन के लिए आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण वे वहीं अटक गए. इस गंभीर मामले को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रमुखता से उठाया.
सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले लगभग 52 भारतीय नागरिक इस वक्त काठमांडू (नेपाल) में फंसे हुए हैं, जिन्हें तुरंत कूटनीतिक मदद की जरूरत है. उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, काठमांडू और बीजिंग (चीन) में स्थित भारतीय दूतावासों को टैग करते हुए इन शिवभक्तों की सुरक्षित आगे की यात्रा सुनिश्चित करने और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की.
गौरतलब है कि हाल ही में 20 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों का पहला आधिकारिक जत्था सिक्किम के नाथू ला दर्रे (Nathu La Pass) के जरिए चीन में दाखिल हुआ था, जिससे इस पवित्र यात्रा का मार्ग फिर से पूरी तरह बहाल हुआ है.