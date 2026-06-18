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शादी में तोहफे में मिला सोने का हार लौटाने पहुंचे थे काकोली घोष के बेटे, ममता ने नहीं खोला गेट

Kakoli Ghosh: पश्चिम बंगाल की सियासत में अब लड़ाई भावनात्मक हो गई है. बागी MP काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी के आवास पर शादी में मिले गिफ्ट को लौटाने के लिए पहुंचे थे. हालांकि, उन्हें रोक दिया गया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:38 AM IST
शादी में तोहफे में मिला सोने का हार लौटाने पहुंचे थे काकोली घोष के बेटे, ममता ने नहीं खोला गेट

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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