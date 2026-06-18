Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में शुरू हुई सियासी लड़ाई अब पर्सनल हो गई है. बागी MP काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ममता बनर्जी के आवास पर शादी में मिले गिफ्ट को लौटाने के लिए पहुंचे थे. हालांकि, उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया और पुलिस वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. जिसके बाद उन्होंने गिफ्ट को कालीघाट मंदिर में देवी काली को चढ़ावे के तौर पर जमा करने का फैसला किया है.
मामले को लेकर साइकेट्रिस्ट डॉ. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा कि वह ममता बनर्जी के कालीघाट घर पर एक सोने का हार लेकर गए थे, जो TMC चीफ ने उन्हें उनकी शादी के दौरान गिफ्ट में दिया था, साथ में एक पर्सनल लेटर भी था.
उन्होंने बताया कि मैं कुछ देर बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे न तो अंदर जाने दिया गया और न ही वहां मौजूद पुलिस और स्टाफ ने हार और लेटर लिया. गिफ्ट खुद नहीं दे पाने के कारण, डॉ. दस्तीदार ने कहा कि उन्होंने सोने का हार कालीघाट मंदिर में देवी काली को चढ़ावे के तौर पर जमा करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि गिफ्ट लौटाने का फैसला उनकी अंतरात्मा की आवाज पर है. TMC नेताओं द्वारा उनके चरित्र हनन के बाद उन्होंने ये कदम उठाया.
उन्होंने कहा बचपन से ही ममता बनर्जी के लिए मेरे मन में बहुत प्यार, सम्मान और लगाव रहा है. मैं समझता हूं कि दुर्गा पूजा और मेरी शादी के समय उनसे मिले गिफ्ट आशीर्वाद थे. ऐसे आशीर्वाद कीमती होते हैं और सच में वापस नहीं किए जा सकते. हालांकि, हाल की पॉलिटिकल दुश्मनी से बने माहौल ने उनके लिए उन गिफ्ट का मतलब बदल दिया है.
इसके अलावा कहा कि कई सांसद और नेताओं ने भी मेरे बारे में काफी अपमानजनक बातें बोली, जबकि मैं राजनीति में नहीं हूं, मेरे लिए, आशीर्वाद का मतलब प्यार, अच्छी भावना और आपसी सम्मान से है, प्यार के बिना आशीर्वाद का भावनात्मक लगाव खत्म हो जाता है.