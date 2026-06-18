उन्होंने बताया कि मैं कुछ देर बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे न तो अंदर जाने दिया गया और न ही वहां मौजूद पुलिस और स्टाफ ने हार और लेटर लिया. गिफ्ट खुद नहीं दे पाने के कारण, डॉ. दस्तीदार ने कहा कि उन्होंने सोने का हार कालीघाट मंदिर में देवी काली को चढ़ावे के तौर पर जमा करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि गिफ्ट लौटाने का फैसला उनकी अंतरात्मा की आवाज पर है. TMC नेताओं द्वारा उनके चरित्र हनन के बाद उन्होंने ये कदम उठाया.