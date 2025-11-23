'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस ने दिया जवाब

Devendra Fadnavis on Maulana Arshad Madani: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के सामने प्रेरणा के लिए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसी महान शख्सियत मौजूद है, जिन्हें एक सच्चे आइकॉन के रूप में देखा जाना चाहिए.

'भारत में हुए अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति'

फडणवीस ने कहा, 'भारत में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए, जो मुसलमान समुदाय के लिए गर्व की बात हैं. हम उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने हमेशा अपना जीवन ईमानदारी और ऊंचे हौसले के साथ जिया. ऐसे लोगों को ही उदाहरण बनाकर आगे रखा जाना चाहिए.

इससे पहले, बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी मौलाना मदनी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि जमीअत जैसे पुराने और प्रतिष्ठित संगठन से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा कि जमीअत उलेमा-ए-हिंद का भारत की आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक योगदान रहा है. ऐसे में उसका यह बयान चौंकाने वाला है.

मौलाना मदनी का दावा गलत- शाहनवाज हुसैन

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मौलाना मदनी का दावा गलत है. भारतीय मुसलमानों के पास संविधान के तहत हर पद हासिल करने का अवसर है. उन्होंने कहा, 'एक भारतीय मुसलमान देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी और चाहें तो भारत का चीफ जस्टिस भी बन सकता है. संविधान उन्हें वह सब हासिल करने का पूरा अधिकार देता है.'

बताते चलें कि यह विवाद तब उभरा, जब शनिवार को एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान कई तरह की चुनौतियों और भेदभाव का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कुतर्क देते हुए कहा कि आजम ख़ान जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया. अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कड़ी सरकारी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उनके कुछ डॉक्टर्स दिल्ली आतंकी हमले के मामले में शामिल पाए गए थे.

'भारत में कोई मुसलमान VC नहीं बन सकता'

मदनी ने दावा किया कि आज दुनिया में यह धारणा बनाई जा रही है कि मुसलमान कमजोर, बेबस और पिछड़ चुके हैं, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'न्यूयॉर्क में जहरान ममदानी मेयर बन सकते हैं, लंदन में सादिक खान मेयर बन सकते हैं. लेकिन भारत में कोई मुसलमान वाइस-चांसलर भी नहीं बन सकता. अगर किसी तरह बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज़म ख़ान को भेजा गया. अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जो हो रहा है, वह सबके सामने है.'

मदनी ने आरोप लगाया कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान आगे न बढ़ें और अपनी आवाज़ न उठा पाएं. मदनी के इस बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और बीजेपी समेत तमाम राजनेता इस पर विरोध जता रहे हैं.

(एजेंसी ANI)