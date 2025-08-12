महुआ से विवाद के बीच विपक्ष के प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर क्या बोले?
Hindi Newsदेश

महुआ से विवाद के बीच विपक्ष के प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर क्या बोले?

Kalyan Banerjee: कल्याण बनर्जी और उनकी ही पार्टी की सांसद महुला मोइत्रा इन दिनों एक दूसरे पर बरस रहे हैं. महुआ मोइत्रा पर नाराजगी जताते हुए कल्याण बनर्जी कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:26 PM IST
महुआ से विवाद के बीच विपक्ष के प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर क्या बोले?

Kalyan Banerjee Mahua Moitra Controversy: तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद कल्याण बनर्जी एक बार फिर चर्चा में हैं. उनकी ही पार्टी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के बीच चल रहे विवाद से पिछले दिनों वे खूब छाए रहे. इसी बीच वे विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान से गायब रहे. अब कल्याण बनर्जी ने विपक्षी INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से अपनी गैरमौजूदगी पर लगभग सफाई दी है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं और उनकी वफादारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति अटूट है.

प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात..
असल में बीते हफ्ते लोकसभा में TMC के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा देने वाले चार बार के सांसद कल्याण बनर्जी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक कार्यक्रम में गर्मजोशी से मुलाकात करते नजर आए थे. इसी बीच सोमवार को जब INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दिया तो वे वहां नहीं पहुंचे. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में उनकी नाराजगी और पार्टी से दूरी को लेकर अटकलें तेज हो गईं.

धरने में शामिल नहीं हो सके..
कल्याण बनर्जी ने अब एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है. उन्होंने कहा कि वह 2014 से संसद की हाउस कमेटी के सदस्य हैं और उनकी देखरेख में दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 फ्लैट बनाए गए. सोमवार सुबह 10 बजे पीएम मोदी ने इस रिहायशी परिसर का उद्घाटन किया.  जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए. वहां TMC की मतदाता सूची संशोधन और ओबीसी से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई थी. इसी वजह से वह चुनाव आयोग के सामने धरने में शामिल नहीं हो सके.

यह सब तब हो रहा है जब कल्याण बनर्जी और उनकी ही पार्टी की सांसद महुला मोइत्रा इन दिनों एक दूसरे पर बरस रहे हैं. महुआ मोइत्रा पर नाराजगी जताते हुए कल्याण बनर्जी कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया और महुआ द्वारा बार-बार अपमानित किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में लाख साजिशों के बावजूद उन्होंने 1,75,000 वोटों से जीत हासिल की और ममता बनर्जी के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठ सकता.

उन्होंने हालांकि पार्टी के चीफ व्हिप से इस्तीफा दिया था. पार्टी ने उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर काकली घोष दस्तीदार को नया चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया. फिलहाल TMC ने पीएम मोदी से उनकी मुलाकात या INDIA गठबंधन के कार्यक्रम में उनकी गैरमौजूदगी पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

FAQ:
Q1: कल्याण बनर्जी INDIA गठबंधन के प्रदर्शन में क्यों नहीं पहुंचे?
Ans: उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण वे धरने में शामिल नहीं हो सके.

Q2: क्या कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा पर कुछ कहा?
Ans: उन्होंने कहा कि उनकी वफादारी ममता बनर्जी के प्रति अटूट है.

Q3: महुआ मोइत्रा के साथ कल्याण बनर्जी का विवाद किस बात को लेकर है?
Ans: बनर्जी का आरोप है कि महुआ ने उनका बार-बार अपमान किया और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की.

Q4: कल्याण बनर्जी का इस्तीफा किस पद से हुआ था?
Ans: उन्होंने लोकसभा में TMC के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया था.

