West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में डांवाडोल तृणमूल कांग्रेस ( TMC) के अस्तित्व के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच चुनाव करने का अल्टीमेटम देने के कुछ दिनों बाद अब सांसद कल्याण बनर्जी थोड़े नरम नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर अभिषेक बनर्जी पर टिप्पणी की है, लेकिन इस बार उनका लहजा सुलह के लिए था.
इससे पहले कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर अभिषेक बनर्जी ने कोई पलटवार नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सांसद की ओर से उनके खिलाफ कुछ भी कहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. बता दें कि CID ने विपक्ष के नेता पद पर दावा करने के लिए हस्ताक्षर के फ्रॉड से जुड़े एक मामले में अभिषेक बनर्जी के घर की तलाशी ली.
कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर कहा,' उन्होंने कल जो कहना था कह दिया. वह मेरे लिए बेटे के समान हैं. एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बेटे की सभी गलतियों को माफ कर दे. अब, चाहे जो भी स्थिति हो हमें मिलकर लड़ना होगा.'
#WATCH | Kolkata | Over his comments on Abhishek Banerjee, TMC MP Kalyan Banerjee says, "He is like my son. It is the work of the father to forgive all faults made by a son. Democracy is under threat in the country. West Bengal never faced a situation where the opposition was… pic.twitter.com/YJ2aS5KGfl
— ANI (@ANI) June 13, 2026
उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की ओर से शुरू की गई जांच का जिक्र करते हुए कहा,' पश्चिम बंगाल और पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है. बंगाल में स्थिति पहले कभी ऐसी नहीं रही. विपक्ष को पूरी तरह चुप करा दिया गया है. एक प्रतिशोधी मुख्यमंत्री सत्ता में है और हमें उससे लड़ना होगा.'
अभिषेक बनर्जी ने बीते दिन सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से दिए गए अल्टीमेटम को लेकर कहा था कि वह मेरे खिलाफ बोल सकते हैं. उन्होंने मुझे मेरे जीवन के शुरुआत से देखा है. इसलिए हम हर बात पर अपनी पार्टी के भीतर ही चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा,' मुझे कल्याण बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है. वह मुझसे बड़े हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. उन्होंने मुझे बचपन से देखा है. मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा.'
बता दें कि कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर यह हमला तब किया, जब उनके भतीजे ने हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अपना वकील बदल लिया. मूल रूप से वकील TMC सांसद इस मामले में अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. ऐसे में उन्होंने अभिषेक पर बिना किसी चर्चा के दूसरे वकील को नियुक्त करके उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया.