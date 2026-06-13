अभिषेक बनर्जी ने बीते दिन सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से दिए गए अल्टीमेटम को लेकर कहा था कि वह मेरे खिलाफ बोल सकते हैं. उन्होंने मुझे मेरे जीवन के शुरुआत से देखा है. इसलिए हम हर बात पर अपनी पार्टी के भीतर ही चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा,' मुझे कल्याण बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है. वह मुझसे बड़े हैं और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. उन्होंने मुझे बचपन से देखा है. मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा.'