Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /वो मेरे बेटे जैसे हैं.... अल्टीमेटम देने के बाद अब बदले कल्याण बनर्जी के सुर, अचानक क्यों याद आने लगा रिश्ता?

वो मेरे बेटे जैसे हैं.... अल्टीमेटम देने के बाद अब बदले कल्याण बनर्जी के सुर, अचानक क्यों याद आने लगा रिश्ता?


Kalyan Banerjee On Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में TMC सांसद कल्याम बनर्जी ने बीते दिनों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला किया था. अब उन्होंने अपने बर्ताव पर नरमी ला दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 13, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:38 PM IST
वो मेरे बेटे जैसे हैं.... अल्टीमेटम देने के बाद अब बदले कल्याण बनर्जी के सुर, अचानक क्यों याद आने लगा रिश्ता?

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में इस तारीख तक टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी 10% की छूट, NDMC ने की घोषणा
property tax1 min ago
2
work from bike5 min ago
3
Chandigarh11 min ago
4
Actor Ram Charan15 min ago
5
Tata30 min ago