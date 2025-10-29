Advertisement
'मैं पीछे नहीं हटूंगी...,' कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदलन वाली दादी, एक्ट्रेस को भिजवाकर रहेंगी जेल?

Kangana Ranaut Farmer Protest Case: कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान महिला किसान मोहिंदर कौर पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट में माफी मांगी है. 

 

Oct 29, 2025
Kangana Ranaut: भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को मानहानि मामले में बठिंडा के कोर्ट में पेश हुईं. एक्ट्रेस ने अदालत के सामने माफी मांगी और अपनी गलतफहमी पर पछतावा किया. कोर्ट ने भी एक्ट्रेस को रिहा कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को होगी. 78 साल की किसान मोहिंदर कौर के लिए यह पल किसी भावनात्मक जीत से कम नहीं था. 

कौन है मोहिंदर कौर?  

बता दें कि मोहिंदर कौर पंजाब के बठिंडा जिले से ताल्लुक रखती हैं. वह जंडियां गाव में रहती हैं और उनके पास 13 एकड़ जमीन है, हालांकि इन सबके बावजूद वह अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं. मोहिंदर का कहना है कि उनका घर पुराना है. इसकी छत को लकड़ी से सहारा दिया गया है. वह रोज सुबह अपने 80 साल के बीमार पति और बिस्तर पर पड़े बेटे के लिए चूल्हे पर खाना बनाती हैं. इसके बाद वह अपने रोज के काम और कानूनी लड़ाई लड़ती है. मोहिंदर के मुताबिक भले ही उनके पास 13 एकड़ जमीन है, लेकिन इससे उतनी आमदनी नहीं होती जितना एक आम सरकारी कर्मचारी की होती है.  

संघर्षों से जूझ रहीं मोहिंदर 

मोहिंदर ने बताया कि वह पहले रूई की खेती करती थी, लेकिन पंजाब में इसकी फसल चौपट होने के बाद उन्होंने धान लगाना शुरू किया. उनका बेटा बीते 3 महीनों से बीमार है और बहू की डेढ़ साल पहले ही मौत हो गई है. परिवार अपनी अधिकतर जमीन किराए पर देता है. मोहिंदर कौर 78 साल की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं. वह कोर्ट नहीं जा पाई थीं इसलिए उनके दमे के मरीज पति ने उनकी तरफ से पेशी की. मोहिंदर ने कहा,' मेरे कंधों पर घर की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी.'  

क्या है पूरा मामला?  

बता दें कि यह मामला साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन से जुड़ा है. उस दौरान कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर मोहिंदर कौर की एक तस्वीर शेयर की थी. कंगना ने पोस्ट पर दावा किया कि कुछ प्रदर्शनकारियों को इसमें शामिल होने के लिए पेमेंट की जा रही है. उन्होंने मोहिंदर को टाइम मैगजीन में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला में शुमार शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी बिल्किस  कहकर संबोधित किया था. कंगना ने कहा था कि वह 100 रुपये में उपलब्ध हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का यह कमेंट काफी वायरल हुआ, जिससे मोहिंदर कौर आहत हुईं और उन्होंने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई.  मोहिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बेहनीवाल भाजपा से जुड़े हैं. ऐसे में उनपर सही से केस न लड़ने की संभावना जताई गई थी, हालांकि रघुबीर ने कहा कि मोहिंदर ने उनपर भरोसा जताया. उन्होंने कहा,' मैं भी पंजाब की माताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. कंगना ने माफी मांगी है, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता है. हम इस माफी को स्वीकार नहीं करेंगे. यह मुकदमा अंत तक लड़ा जाएगा.'  

FAQ 

कंगना ने क्यों माफी मांगी?  

कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान मोहिंदर कौर नाम की एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी  की था, जिसको लेकर उन्होंने माफी मांगी. 

मोहिंदर कौर का केस कौन लड़ रहा है?  

मोहिंदर कौर का केस  वकील रघुबीर सिंह बेहनीवाल लड़ रहे हैं. 

