मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका, SC ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

अभिनेत्री और BJP सांसद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वह याचिका वापस ले ली है जिसमें केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में उनके द्वारा किए गए एक रीट्वीट पर दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद कि अभिनेत्री ट्रायल कोर्ट में वैकल्पिक उपाय अपना सकती हैं, रनौत के वकील ने अपनी मुवक्किल की याचिका वापस लेने का फैसला किया.
Kangana Ranaut: मानहानि मामले में फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिकायत रद्द करने से जुड़ी उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कंगना ने अपनी याचिका वापस ले ली. 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला कोर्ट में था. कंगना पर आरोप है कि उन्होंने महिला किसान महिंदर कौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी.
Actress and BJP MP Kangana Ranaut has withdrawn her plea from the Supreme Court that sought quashing of a criminal defamation complaint over a retweet made by her in connection with the protests against Centre’s farm laws.
Ranaut’s counsel chose to withdraw her client’s plea… pic.twitter.com/ZlkighG2LF
— ANI (@ANI) September 12, 2025
सांसद ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि हम आपके ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा. ये सिर्फ एक साधारण री-ट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी. इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस ले ली. कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान अपने रिट्वीट में महिंदर कौर की फोटो शेयर की थी और लिखा था कि यह वही बिलकिस बानो दादी है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी.
हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है कंगना की याचिका
इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं कि उनके रीट्वीट में लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों से प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इससे न केवल उनकी छवि दूसरों की नजरों में कमजोर हुई है, बल्कि उनकी खुद की नजर में भी धक्का लगा है. इसलिए प्रतिवादी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता.
