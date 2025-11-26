Advertisement
trendingNow13019458
Hindi Newsदेश

अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'

SIR: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि देश किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है और अवैध घुसपैठियों को चुनावी व्यवस्था से हटाने का समर्थक है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Kangana Ranaut: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर केंद्र सरकार को निशाना बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कंगना ने अवैध घुसपैठ की समस्या की तुलना कैंसर से करते हुए कहा कि देश ऐसे घुसपैठियों को चुनावी व्यवस्था से हटाने का समर्थक है. नई दिल्ली के पुराने संसद भवन में संविधान दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि देश किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है. शरीर में कैंसर की तरह, पूरा देश घुसपैठियों को निकालना चाहता है.

पिछले महीने, कंगना ने कहा था कि विपक्षी दलों को एसआईआर से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद कंगना ने पहले भी कहा था कि SIR प्रक्रिया से नकली मतदाताओं, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की पहचान होगी, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी.

कंगना पाकिस्तान पर भी साधा निशाना

Add Zee News as a Preferred Source

बयान के दौरान कंगना ने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष किया और राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर MEA के जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान भीख का कटोरा बन गया है और भारत के आंतरिक मामलों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं रखता.

ममता ने SIR को लेकर भाजपा पर साधा था निशाना 

बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने बनगांव में एक रैली में SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में उसी मतदाता सूची के आधार पर वोट मिले थे. उन्होंने पूछा कि SIR इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कठघरे में खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला था. बोनगांव में आयोजित एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि था चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गया है. इसके साथ ही SIR प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी दी थी कि यदि बंगाल में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई, तो वह पूरे भारत में BJP की नींव हिला देंगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

kangana ranaut

Trending news

अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी