अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'

SIR: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि देश किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है और अवैध घुसपैठियों को चुनावी व्यवस्था से हटाने का समर्थक है.
Kangana Ranaut: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर केंद्र सरकार को निशाना बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कंगना ने अवैध घुसपैठ की समस्या की तुलना कैंसर से करते हुए कहा कि देश ऐसे घुसपैठियों को चुनावी व्यवस्था से हटाने का समर्थक है. नई दिल्ली के पुराने संसद भवन में संविधान दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि देश किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है. शरीर में कैंसर की तरह, पूरा देश घुसपैठियों को निकालना चाहता है.
पिछले महीने, कंगना ने कहा था कि विपक्षी दलों को एसआईआर से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद कंगना ने पहले भी कहा था कि SIR प्रक्रिया से नकली मतदाताओं, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की पहचान होगी, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी.
कंगना पाकिस्तान पर भी साधा निशाना
बयान के दौरान कंगना ने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष किया और राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर MEA के जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान भीख का कटोरा बन गया है और भारत के आंतरिक मामलों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं रखता.
ममता ने SIR को लेकर भाजपा पर साधा था निशाना
बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने बनगांव में एक रैली में SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में उसी मतदाता सूची के आधार पर वोट मिले थे. उन्होंने पूछा कि SIR इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कठघरे में खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला था. बोनगांव में आयोजित एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि था चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गया है. इसके साथ ही SIR प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी दी थी कि यदि बंगाल में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई, तो वह पूरे भारत में BJP की नींव हिला देंगी.
