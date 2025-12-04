Advertisement
'आप भी 'अटल जी' बन सकते हैं...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल गांधी को जवाब

BJP MP कंगना रनौत ने कहा, 'ये सरकार के फैसले हैं. अटल जी देश की देश की धरोहर थे, देशभक्त थे. पूरे देश को उन पर गर्व था... लेकिन देश के लिए राहुल गांधी की भावनाएं काफी संदिग्ध हैं. इंटरनेशनल साजिशें या देश में दंगे करवाने की बात हो या 'टुकड़े-टुकड़े' की साजिशें - यह थोड़ा संदिग्ध है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:07 PM IST
आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है ऐसे में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं. इस बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे तब विदेशी मेहमानों कसे नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात भी करवाई जाती थी. अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये सब कुछ होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया है. 

मंडी से बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को अटल से तुलना करने पर करारा जवाब दिया है. कंगना ने कहा कि अगर राहुल गांधी खुद की तुलना अटल जी से कर रहे हैं तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए. कंगना ने कहा कि भगवान ने आपको जीवन दिया है आप भी अटल जी बन सकते हैं. आपको अटल जी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए.  

 

पुतिन के दौरे को लेकर क्या बोले थे राहुल गांधी?
दरअसल आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं. ऐसे में विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों को विपक्षी नेता से मिलने से रोक रही है. पुतिन के दौरे से कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी ने कहा, 'आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो विदेशी मेहमान भारत आते हैं उनकी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करवाई जाती थी. यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय होता था और मनमोहन सिंह जी के समय भी होता था.' हालांकि राहुल गांधी को भी पुतिन के साथ डिनर का निमंत्रण गया हुआ है. 

राहुल के बयान पर कंगना का पलटवार
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान कि विपक्ष के नेता को देश में आने वाले विदेशी मेहमानो से मिलने की इजाजत नहीं है, इस बयान पर BJP MP कंगना रनौत ने कहा, 'ये सरकार के फैसले हैं. अटल जी देश की देश की धरोहर थे, देशभक्त थे. पूरे देश को उन पर गर्व था... लेकिन देश के लिए राहुल गांधी की भावनाएं काफी संदिग्ध हैं. इंटरनेशनल साजिशें या देश में दंगे करवाने की बात हो या 'टुकड़े-टुकड़े' की साजिशें - यह थोड़ा संदिग्ध है...लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी तुलना अटल जी से कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए बस एक सुझाव है कि वो BJP में शामिल हो जाएं. भगवान ने आपको जिंदगी दी है और आप भी अटल जी बन सकते हैं...'

