Kanpur Violence: कानपुर केस में लखनऊ का बिल्डर अरेस्ट, हिंसा के लिए चंदा जुटाने का आरोप

Builder Haji Vasi Arrested In Kanpur Violence Case: कानपुर हिंसा (Kanpur Violence) के मामले में क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को बड़ी कामयाबी मिली है. सूत्रों से बड़ी खबर है कि क्राइम ब्रांच ने क्राउडफंडिंग के आरोपी बिल्डर हाजी वसी (Haji Vasi) को गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों के अनुसार, आरोपी हाजी वसी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि हाजी वसी ने कथित तौर पर 3 जून की कानपुर हिंसा को चंदा दिया था और तब से फरार था. बता दें कि आरोपी बिल्डर हाजी वसी को कानपुर लाकर उससे पूछताछ की जाएगी.

UP | Kanpur Police arrested Haji Vasi from Lucknow, an accused who allegedly funded the June 3 Kanpur violence and was absconding ever since.

