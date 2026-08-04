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DNA: केवल आस्था नहीं, 10 हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था भी है कांवड़ यात्रा; कैसे होती है कमाई?

Kanwar Yatra 2026 Significance: कांवड़ यात्रा में लोग उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री से गंगाजल लाते हैं और सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. इस दौरान इन मंत्रों का जाप करने से मन एकाग्र रहता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 04, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:18 PM IST
DNA: केवल आस्था नहीं, 10 हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था भी है कांवड़ यात्रा; कैसे होती है कमाई?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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