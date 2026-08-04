/DNA: केवल आस्था नहीं, 10 हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था भी है कांवड़ यात्रा; कैसे होती है कमाई?

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के महत्व पर शिवपुराण में कहा गया है कि, जो व्यक्ति गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, वह पापों से मुक्त होकर शिवलोक में सम्मान प्राप्त करता है. गंगाजल से भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा प्राचीन है. पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है. आज आपको ये भी जानना चाहिए, कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई थी और पृथ्वी पर पहला कांवड़िया कौन था. पौराणिक ग्रंथों में त्रेतायुग में तीन घटनाओं से कांवड़ की शुरुआत मानी जाती है.
पहली मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है. मान्यता है कि उन्होंने त्रेतायुग में गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. दूसरी कथा भी त्रेतायुग से जुड़ी है. इस कथा में लंकापति रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है. मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद हलाहल यानी विष पीने से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया. शिवभक्त रावण ने सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर देवघर के वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. इसलिए रावण को भी पहला कांवड़िया माना जाता है.
कुछ आख्यानों में त्रेतायुग में श्रवण कुमार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है. मान्यता है कि श्रवण कुमार अपने दृष्टिबाधित माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए, उन्हें गंगा स्नान कराया और गंगाजल लेकर लौटे. कौन पहला कावड़िया था ये तय करना कठिन है. लेकिन वैदिक आख्यानों से इतना तो साफ है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा हजारों साल पुरानी और पवित्र है. पहले कांवड़ यात्रा बहुत सादगी और पवित्रता के साथ होती थी. तकनीक के जुड़ाव के साथ कांवड़ यात्रा में भगवान शिव से जुड़े भजनों और संगीत का भी समावेश हो गया. आमतौर पर आपने कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को 'बोल बम', 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' का जयघोष करते हुए सुना होगा. आज हम आपको उन तीन मंत्रों के बारे में बताते हैं, जिनका जाप शास्त्रों के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान हर कांवड़िये के लिए अनिवार्य माना गया है.
सबसे पहला मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, यानी 'ॐ नमः शिवाय'. शास्त्रों में पंचाक्षरी मंत्र को भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र बताया गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस मंत्र के जाप से मन एकाग्र रहता है और भक्त का ध्यान पूरी तरह शिवभक्ति में लीन रहता है. दूसरा प्रमुख मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र. प्राचीन काल से ही कांवड़ यात्रा बहुत कठिन, दुर्गम और अत्यधिक परिश्रम वाली मानी जाती रही है. इसलिए हर कांवड़िये के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनिवार्य बताया गया है. मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कांवड़ यात्रा में आने वाली विपत्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. तीसरा महत्वपूर्ण मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र. कांवड़ यात्रा के दौरान इस मंत्र का जाप करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है. संकटों से रक्षा होती है. गायत्री छंद में होने के कारण यह मंत्र मन को एकाग्र करता है.
मौजूदा दौर में कांवड़िये बोल बम..बम-बम भोले और हर-हर महादेव का जयघोष करते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधान के मुताबिक अगर तीन मंत्रों का जाप कांवड़ यात्रा के दौरान किया जाए तो इस पवित्र यात्रा का पुण्य और बढ़ जाता है. कांवड़ यात्रा में बदलाव के साथ ही इस पवित्र यात्रा के साथ एक पूरा अर्थतंत्र भी जुड़ गया है, इसलिए कांवड़ यात्रा के अर्थतंत्र को भी आज आपको समझना चाहिए. CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होता है. CAIT का यह आंकड़ा सिर्फ शुरुआती अनुमान है. सावन के महीने में कांवड़, भगवा टी-शर्ट, पूजन सामग्री, फल तथा गंगाजल रखने के लिए प्लास्टिक और पीतल की बोतलों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है.
एक कांवड़िया यात्रा के दौरान अनुमानतः 4,000 रुपये खर्च करता है. इसका लाभ यात्रा मार्ग पर ढाबे चलाने वालों और अन्य स्थानीय कारोबारियों को मिलता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर महीने भर में करीब 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. लखनऊ के गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के शोध के अनुसार, अकेले उत्तर प्रदेश में इस यात्रा ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये का आर्थिक योगदान दिया है. 2025 में हरिद्वार से साढ़े चार करोड़ से ज्यादा शिवभक्त गंगाजल लेकर निकले थे. कांवड़ यात्रा का विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक है. इसलिए कुछ रिपोर्टों में इस पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. इस संख्या को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले व्यापार का आंकड़ा 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर हो सकता है. यह रकम सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा है.