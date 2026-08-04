/DNA: केवल आस्था नहीं, 10 हजार करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था भी है कांवड़ यात्रा; कैसे होती है कमाई?

एक कांवड़िया यात्रा के दौरान अनुमानतः 4,000 रुपये खर्च करता है. इसका लाभ यात्रा मार्ग पर ढाबे चलाने वालों और अन्य स्थानीय कारोबारियों को मिलता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर महीने भर में करीब 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. लखनऊ के गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के शोध के अनुसार, अकेले उत्तर प्रदेश में इस यात्रा ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये का आर्थिक योगदान दिया है. 2025 में हरिद्वार से साढ़े चार करोड़ से ज्यादा शिवभक्त गंगाजल लेकर निकले थे. कांवड़ यात्रा का विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक है. इसलिए कुछ रिपोर्टों में इस पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. इस संख्या को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले व्यापार का आंकड़ा 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर हो सकता है. यह रकम सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा है.