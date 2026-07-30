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कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, काशी विश्‍वनाथ में VIP दर्शन बंद; ओंकारेश्वर में ब्लड डोनेट करने पर मिलेगी ये सुविधा

Kanwar Yatra traffic advisory: कांवड़ यात्रा को लेकर देशभर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है. काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है, वहीं ओंकारेश्वर में रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा दी जा रही है. जानिए यात्रा से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:10 AM IST
कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, काशी विश्‍वनाथ में VIP दर्शन बंद; ओंकारेश्वर में ब्लड डोनेट करने पर मिलेगी ये सुविधा
Image Credit: AI Generated Photo (कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, काशी विश्‍वनाथ में वीआई दर्शन बंद; ओंकारेश्वर में ब्लड डोनेट करने पर मिलेगी ये सुविधा)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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