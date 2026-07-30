Kanwar Yatra traffic advisory: भगवान शिव की आराधना के पवित्र महीने सावन की शुरुआत बुधवार (30 जुलाई) से हो गई. इसके साथ ही देशभर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है और करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं. इस बार वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन पर रोक लगी है तो वहीं मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रक्तदान करने वाले परिवारों को वीआईपी दर्शन के पास मिलेंगे.
हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और गौमुख जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि इस बार भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत बनाई गई है. यात्रा मार्गों पर जगह-जगह मेडिकल कैंप, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां, एंबुलेंस, पेयजल केंद्र, शौचालय और विश्राम शिविर स्थापित किए गए हैं. बिजली, सफाई और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभागों की टीमें भी पूरे सावन माह के दौरान लगातार सक्रिय रहेंगी.
सावन महीने और कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले देशभर के प्रमुख शिवधामों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय सरकारें भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी हैं. इस बार व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराना है.
भगवान शिव की आराधना और उपासना को समर्पित पावन 'श्रावण मास' आज से प्रारंभ हो रहा है। यह पवित्र काल आत्मिक उन्नयन, संयम और साधना का अनुपम अवसर है।
'कांवड़ यात्रा' में सम्मिलित सभी भोले-भक्तों का हार्दिक अभिनंदन।
देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के जीवन में… pic.twitter.com/3AJ7J9f6l9
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 30, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर श्रद्धालुओं को सावन की बधाई देते हुए लिखा, 'भगवान शिव की आराधना और उपासना को समर्पित पावन 'श्रावण मास' आज से प्रारंभ हो रहा है. यह पवित्र काल आत्मिक उन्नयन, संयम और साधना का अनुपम अवसर है. 'कांवड़ यात्रा' में सम्मिलित सभी भोले-भक्तों का हार्दिक अभिनंदन. देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के जीवन में पुण्य का संचार हो. हर हर महादेव.'
वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम में सावन के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सात नए प्रवेश द्वार तैयार किए जा रहे हैं. मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे सावन माह में वीआईपी दर्शन और स्पर्श दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी. सभी श्रद्धालुओं के लिए समान व्यवस्था लागू होगी, ताकि दर्शन प्रक्रिया व्यवस्थित और बिना बाधा के संचालित की जा सके.
मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है. जिला अस्पताल में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान करने वाले लोगों को सपरिवार वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से एक ओर अस्पतालों में रक्त की कमी दूर होगी, वहीं समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत और सहारनपुर जैसे जिलों में रूट डायवर्जन लागू किया गया है. प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखना है, ताकि आम लोगों को भी कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.
उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश इस समय शिवभक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. हर की पैड़ी, प्रमुख घाटों और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क और कंट्रोल रूम की मदद ली जा रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाटों और जल भरने वाले स्थानों पर मेडिकल कैंप, एंबुलेंस और आपदा राहत दल भी चौबीसों घंटे तैयार रहेंगे.
मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य शिविर, पेयजल और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है. इसके अलावा कई जिलों में कांवड़ मार्गों की मरम्मत, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पूरी कर ली गई हैं. मंदिर परिसर और कांवड़ पथ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल और सहायता केंद्र बनाए गए हैं. भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए नियंत्रण कक्ष और विशेष निगरानी व्यवस्था भी लागू की गई है.
कांवड़ यात्रा के दौरान संवेदनशील इलाकों में पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीड़ पर नजर रखी जा रही है, जबकि कई स्थानों पर अस्थायी पुलिस चौकियां और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन या ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों से संपर्क करें.
इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन अपने चरम पर पहुंचेगी. इसी दिन देशभर के लाखों शिवभक्त अपने-अपने शिवालयों में गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. प्रशासन का अनुमान है कि पूरे सावन महीने के दौरान करोड़ों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा और शिवालयों में दर्शन-पूजन के लिए विभिन्न राज्यों में पहुंचेंगे. ऐसे में सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं को लेकर सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.