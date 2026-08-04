/कांवड़ यात्रा में हिंसा पर DNA टेस्ट, सनातन के नाम पर पाखंड या साजिश?

kanwar yatra violence: DNA विश्लेषण की शुरुआत आज हम जिस खबर से कर रहे हैं, उसका कीवर्ड है- पाखंड. यह पाखंड दो स्तर पर हो रहा है. एक धर्म के नाम पर और दूसरा बौद्धिकता के नाम पर. अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से ये दोनों पाखंडी सनातन पर ही चोट कर रहे हैं. सनातन को बदनाम कर रहे हैं.
मित्रों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा हुई. ये हिंसा कांवड़ियों के भेष में ही कुछ उपद्रवियों ने की. कांवड़ियों के एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया. इस दौरान बीच-बचाव करने आए एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी. इस हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसे देखने के बाद, कुंठा क्लब का पुलिस प्रेम अचानक जाग गया.
दो रोज पहले तक जो लोग कह रहे थे कि पुलिस को पिटना ही चाहिए, वही अब कहने लगे हैं कि पुलिस को प्रताड़ित किया जा रहा है. अचानक ही कुंठा क्लब की सोच..180 डिग्री बदल गई. सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि जंतर-मंतर पर जो पत्थर इन बुद्धिजीवियों को फूल लग रहे थे, वही मेरठ में शूल लगने लगे? क्यों अचानक इनका पुलिस-प्रेम जाग गया?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एजेंडे का विषय और पात्र, दोनों बदल गए. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरठ में उपद्रव करने वाले कांवड़िये थे. उन्होंने भगवा कपड़ा पहना हुआ था. अपना एजेंडा चलाने के लिए शब्दों के बेईमान जादूगरों ने उपद्रवियों का वस्त्र देखा, लेकिन हम उनकी नीयत देख रहे हैं. और आज हम, उनकी नीयत का ही DNA टेस्ट कर रहे हैं.
मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है कि 'जो मनुष्य सावन के महीने में विशेष रूप से गंगाजल या पवित्र जल से शिवलिंग का पूजन और जलाभिषेक करता है, वह अपने इस जन्म और पूर्वजन्मों के समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है.' इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए सनातनी शिवभक्त सावन में अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं.
लेकिन सच्चे शिवभक्तों की भीड़ में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं और ऐसे उपद्रवी मोक्ष प्राप्ति के नाम पर घोर पाप करते हैं. कांवड़ यात्रा के नाम पर ऐसा ही पाप कुछ उपद्रवियों ने मेरठ में किया, जहां दौराला थाना क्षेत्र में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे पैदल कांवड़ियों और हरिद्वार जल लेने जा रहे बाइक सवार कांवड़ियों की आपस में टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों गुटों में जमकर लात-घूंसे और लाठी-डंडे चले. सूचना मिलने पर जब दौराला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर मारने वाले युवक सोनू और उसके साथी को सुरक्षा देने के लिए सरकारी जीप में बैठाया. इससे उग्र उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ ने पुलिस की जीप को चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस की मौजूदगी में ही जीप के अंदर से दोनों युवकों को जबरन बाहर खींच लिया. इसके बाद उन्हें लाठी-डंडों और थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा. हम कांवड़ियों के तांडव की तस्वीरें बिग वॉल पर भी दिखाते हैं.
तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि वे किस तरह उग्र हैं. मारपीट कर रहे हैं.
मित्रों, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक 'लिंग पुराण' में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मनुष्य की मानसिक अशांति दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.
अब बताइए कि इस तरह हिंसा करके, सड़क पर कोहराम मचाकर जल लाने और शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या लाभ होगा? इन उपद्रवियों को अंदाजा नहीं है कि ये पुण्य करने के नाम पर कितना बड़ा पाप कर रहे हैं. कांवड़ यात्रा के नाम पर इन हुड़दंगियों ने न सिर्फ दूसरे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, बल्कि पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें पहुंचाईं. अब हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस का क्या कहना है.
बताइए कि कौन-सा शिवभक्त ऐसा होता है, जो पवित्र कार्य करने के लिए जा रहा हो और बीच रास्ते में हिंसा करे? दूसरों को इस तरह परेशान करे. ऐसा कांवड़िये के भेष में कोई उपद्रवी ही हो सकता है, शिवभक्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. शिवभक्त शुद्ध मन से शिव की आराधना करते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है और अपने आराध्य पर जल चढ़ाता है. लेकिन शिवभक्तों की टोली में शामिल गिनती के ऐसे ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सनातन को बदनाम करते हैं. ऐसे ही हिंसक लोग उन बौद्धिक बेईमानों को अवसर देते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि कब सनातन संस्कृति पर सवाल उठाएं, कब हिंदुओं के त्योहारों को असंगत ठहराएं. ये देशभर के करोड़ों कांवड़ियों की निष्ठा पर दाग लगाते हैं. शिवभक्तों को बदनाम करते हैं.
मित्रों, जैसे ही मेरठ में इन उपद्रवियों ने तांडव मचाया, वैसे ही कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर सवाल उठने लगे. 20 जुलाई के बाद से जो लोग पुलिस को पिटने की पैरवी कर रहे थे, पुलिस पर हमले का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे, उनके मन में भी पुलिस-प्रेम जाग गया. सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अचानक किस तरह पुलिस प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है.
मित्रों, यह सिर्फ पुलिस-प्रेम नहीं है, यह कांवड़ यात्रा पर सवाल है. यह नैरेटिव बनाने की साजिश की जा रही है कि कांवड़ यात्रा हुड़दंगियों की यात्रा है. यह प्रोपेगेंडा फैलाने की चालबाजी की जा रही है कि कांवड़ यात्रा में सिर्फ हिंसा होती है. यह एजेंडा बनाने का कुचक्र हो रहा है कि कांवड़ यात्रा का कोई औचित्य नहीं है. कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के नेता जो बोल रहे हैं, उसे उनके अंडरकवर समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं. और ये लोग सरकारी "Gen Z" का नाम लेकर कांवड़ यात्रा पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं.
मित्रों, ऐसे विधर्मियों को अवसर कौन देता है? कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़क पर उपद्रव करने निकले यही उपद्रवी उन्हें बोलने का मौका देते हैं. पुण्य यात्रा करने के नाम पर ये उत्पाती किस तरह पाप कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर लखनऊ से आई है.
लखनऊ में एक स्कूल वैन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया. सुबह-सुबह बच्चे वैन में बैठकर स्कूल जा रहे थे. इसी दौरान उपद्रवियों की बाइक से वैन हल्की-सी टकरा गई. इसके बाद बाइक सवार उपद्रवियों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की. वैन के शीशे तोड़ दिए. डरकर वैन में सवार बच्चे चीखते-चिल्लाते इधर-उधर भागने लगे. ड्राइवर वहां से भाग गया. मौके पर भीड़ जुटने पर ये उपद्रवी भाग गए. इस दौरान लोगों ने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया. मेरी बाईं तरफ आप उन्हीं उपद्रवियों का पाप देख रहे हैं. सोचिए... छोटी-छोटी बच्चियाँ गाड़ी में बैठी थीं और ये उपद्रवी गाड़ी पर हमला कर रहे थे. उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
सोचिए, कैसा डरावना दृश्य होगा, जब ये गुंडे वैन पर पत्थर बरसा रहे होंगे और अंदर छोटी-छोटी बच्चियां डरी-सहमी बैठी होंगी. जो व्यक्ति इन छोटी-छोटी बच्चियों का सम्मान नहीं कर सकता, वह सनातन धर्म का अनुयायी कैसे हो सकता है? सनातन धर्म में छोटी बच्चियों को अत्यंत पवित्र, पूजनीय और साक्षात देवी का रूप माना गया है. हमारे यहां तो कन्याओं के आशीर्वाद के बिना कोई भी बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता. और कांवड़ियों के भेष में चलने वाले आपराधिक चरित्र वाले ये गुंडे उनका अपमान कर रहे हैं.
मित्रों, पद्म पुराण के क्रियायोगसार खंड में स्पष्ट कहा गया है कि "जो मनुष्य क्रोध में अंधा है, लोभी है, या दूसरों के साथ मारपीट और हिंसा में लगा हुआ है, उसके द्वारा किया गया कोई भी पुण्य कार्य या पूजन पूरी तरह निष्फल हो जाता है. ईश्वर केवल शांत और करुणामय हृदय में वास करते हैं."
सोचिए कि ये जो हुड़दंगी हैं, इन्हें कांवड़ यात्रा का क्या फल मिलेगा? इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ग्रंथों और पुराणों में पूजा-पाठ और कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर क्या लिखा है. इन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि कांवड़ लेकर किस तरह जाना चाहिए और भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए. अगर पता होता, तो ये इस तरह का पाप नहीं करते. ये भी बाकी लाखों-करोड़ों शिवभक्तों की तरह आस्था और विश्वास के साथ जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और घर लौट आते.
लेकिन ये करते क्या हैं? कहीं हिंसा करते हैं. कहीं कांवड़ियों को मारते हैं. कहीं स्कूल वैन पर पत्थरबाजी करते हैं. कहीं किसी यात्री की गाड़ी इनसे टकरा जाए, तो उसे तोड़ देते हैं. कहीं अश्लीलता के साथ नाचने लगते हैं. मतलब, कांवड़ यात्रा के नाम पर ये वह सब कुछ करते हैं, जो नहीं होना चाहिए.
बताइए, कांवड़ियों के लिए सरकार कितनी सुविधाएं देती है. उनकी सुरक्षा करती है, ताकि उनकी आस्था अक्षुण्ण रहे और वे पूरी निष्ठा के साथ अपने आराध्य की पूजा कर सकें. लाखों शिवभक्त ऐसा कर भी रहे हैं. लेकिन ये उपद्रवी सच्चे और शुद्ध कांवड़ियों को भी बदनाम कर रहे हैं. हम आपको सुनाते हैं कि शिवभक्त कांवड़िये इन उपद्रवियों को लेकर क्या कह रहे हैं.
मित्रों, ये जो हिंसा करने वाले स्वयंभू कांवड़िये हैं, ऐसे लोगों को श्रीमद्भगवद्गीता में अधम, पाखंडी, मूढ़ और आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा गया है. आसुरी यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाले ये पाखंडी न सिर्फ खुद पाप करके नरक के भागी बन रहे हैं, बल्कि कुंठा क्लब और सनातन पर ओछी टिप्पणी करने का अवसर ढूंढ़ने वालों को भी मौका दे रहे हैं. इन्हीं पाखंडी और उपद्रवियों के कारण सोशल मीडिया पर सनातन-विरोधी वायरस सक्रिय हो गया. लखनऊ और मेरठ की घटना को ढाल बनाकर ये अपनी सनातन-विरोधी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं. इनका पुलिस-प्रेम किस तरह जाग गया है, उसे समझिए.
कुंठा क्लब के एक सदस्य ने लिखा कि, 'सावधान रहें, पुलिस लाचार है! डर क्या होता है, समझो?'
एक दूसरे सदस्य ने लिखा कि, 'मेरठ में कांवड़ियों की भीड़ ने दो पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए. सूचना पर ड्यूटी निभाने पहुंचे पुलिसकर्मी ही निशाना बन गए. क्या CJP आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस के परिवारों की तरह मेरठ पुलिसकर्मियों के परिवार भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे?'
सोचिए... यह कैसा हृदय परिवर्तन है. ऐसे ही सोच के लोगों ने दिल्ली में पुलिसवालों की पिटाई का खुलकर समर्थन किया था. यहां तक कि जब उनके परिवारों ने अपनी पीड़ा बताई थी, तब उसे राजनीति से प्रेरित बताया था. और अब तंज कस रहे हैं कि पुलिस के परिवारवालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए.
पुलिस की पिटाई से आहत एक और कुंठित सदस्य ने लिखा है कि, 'एक पुलिसकर्मी का सिर भी फूट गया. बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई. क्या इन्हें आतंकी कह सकते हैं?'
कुंठा क्लब के एक सदस्य ने लिखा है कि, 'यूपी अब जेन गुंडा यानी कांवड़ियों के साथ है. उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वे पुलिस वालों को पीट सकते हैं, वाहनों में तोड़फोड़ कर सकते हैं और उनमें आग लगाने की बात कर सकते हैं.'
ये वही कुंठित व्यक्ति हैं, जो जंतर-मंतर पर पुलिस की पिटाई का शाब्दिक जादू करके परोक्ष रूप से बचाव कर रहे थे. जब जंतर-मंतर पर उपद्रवी पुलिस को पीट रहे थे, तब ये पुलिस के लाठीचार्ज पर सवाल उठा रहे थे. तब इन्होंने पुलिस पर हमले की निंदा नहीं की. लेकिन आज इनके विचार बदल गए.
क्यों बदल गए? क्योंकि आज पीटने वाला भगवा कपड़ा पहने हुए है, कांवड़िये के भेष में है. और यह इनकी टिप्पणियों में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है. कांवड़ियों का उपद्रव देखते ही इनका एजेंडा शब्दों में उतर आया. मित्रों, वो ये नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कांवड़िये उपद्रवी होते हैं. वो ये बताना चाहते हैं कि भगवा हिंसा का प्रतीक होता है. हमारा मानना है, हिंसा आंदोलनकारी करें या कांवड़िये, उपद्रवी दोनों हैं. हिंसा का न कोई बचाव होना चाहिए, न उसे देखने का नजरिया अलग-अलग होना चाहिए.
लेकिन, ऐसा होता नहीं है. कुंठा क्लब और इनके वैचारिक साथी एजेंडा देखकर मन बदलते हैं. कांवड़ यात्रा में हिंसा को देखकर इन्हें नमाज की याद आ गई. असल में इन बौद्धिक बेईमानों का छिपा हुआ एजेंडा भी यही है. कोई अपनी शाब्दिक जादूगरी से इसे छिपा लेता है और कोई खुलकर बोल देता है. हम आपको सुनाते हैं कि उपद्रवियों की आड़ में किस तरह नमाज पॉलिटिक्स शुरू हो गई.
ये जो बौद्धिक बेईमान हैं, वो उपद्रवियों के नाम पर बहस को यहीं लेकर भी जाना चाहते हैं. मित्रों, ऐसा ही कुंठा क्लब का एक और वैचारिक साथी गालियों पर टिप्पणी कर रहा है. उपद्रवी कांवड़ियों को संबोधित करते हुए उसने लिखा कि, "बहन की गालियां देने वाले ये भोले हैं... इनकी गालियां चैनलों की चाटुकार मंडली को सुनाई नहीं देंगी.'
मित्रों, ये उसी विचारधारा के वाहक हैं, जिसने जंतर-मंतर पर हुई गाली-गलौज का समर्थन किया था. जिन्हें जंतर-मंतर पर दी गई गालियां अभिव्यक्ति की आजादी लगती थीं. जो यह कहकर अह्लादित हो रहे थे कि गाली का नया व्याकरण गढ़ा गया है, वही आज गालियों से आहत हैं.
मित्रों, गाली या हिंसा चाहे मेरठ-लखनऊ में हुई हो या फिर जंतर-मंतर के बाहर, दोनों गलत हैं. पुलिस की पिटाई चाहे मेरठ में हो या फिर दिल्ली में, दोनों गलत हैं. उपद्रव चाहे दिल्ली में हो, मेरठ में हो या फिर लखनऊ में, तीनों ही गलत हैं. ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए और हर घटना की घोर निंदा और कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन हमारे देश के चयनात्मक सोच वाले बौद्धिक बेईमान अपने शब्दों से जादूगरी कर लेते हैं. अपने एजेंडे के हिसाब से अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं. एक जगह पुलिस की पिटाई इन्हें जायज लगती है और दूसरी जगह वही घटना इन्हें आहत कर देती है.
प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक एरिक हॉफर का मानना था कि "बुद्धिजीवी शब्दों के जादूगर होते हैं. वे तथ्यों को अपने नैरेटिव के सांचे में इस तरह ढालते हैं कि एक ही घटना उनके एजेंडे के हिसाब से एक जगह सही और दूसरी जगह गलत दिखने लगे." मेरठ में कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ उपद्रवियों के तांडव के बाद यही शाब्दिक जादूगरी हमारे देश के बौद्धिक बेईमान भी कर रहे हैं.
मित्रों, ये जो चयनात्मक सोच वाले कुंठित लोग हैं, ये अपना एजेंडा चलाने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं. लेकिन इन्हें अवसर कौन दे रहा है? सनातन धर्म के ही कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जो कांवड़ यात्रा के नाम पर पाखंड करते हैं. धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं. रास्ते में चल रहे निर्दोष लोगों के साथ हिंसा करते हैं. बच्चों को आतंकित करते हैं. मित्रों, जब ऐसे आतंकित करने वाले उपद्रवी कांवड़ियों के भेष में चलते हैं, तो उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, जो शिवभक्त हैं. जो शुद्ध मन से कांवड़ यात्रा करते हैं. उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि उनके बीच भी तो कहीं ऐसे उपद्रवी नहीं हैं. क्योंकि कोई शिवभक्त नहीं चाहेगा कि कांवड़ यात्रा में हंगामा और हिंसा हो. उन्हें बदनाम किया जाए. हिंसा करने वाले ऐसे अधर्मियों को आज हम कांवड़ यात्रा की एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं.
ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की ही है. मुजफ्फरनगर के रवि और संदीप अपने माता-पिता के लिए श्रवण कुमार बन गए हैं. दोनों अपने माता-पिता को कंधे पर बिठाकर जलाभिषेक करने के लिए निकले हैं. ये हरिद्वार का गंगाजल बागपत के रामायणकालीन श्रीपुरा महादेव को अर्पित करेंगे. यही होती है श्रद्धा. यही होती है कांवड़ यात्रा के प्रति आस्था. यही होती है असली शिवभक्ति, जो पुण्य के लिए की जाती है.
और ये जो उपद्रवी कांवड़ यात्रा के नाम पर शहर-शहर कर रहे हैं, उसे विशुद्ध रूप से पाप कहा जाएगा. ऐसे लोगों के लिए शिवपुराण में महादेव स्पष्ट कहते हैं कि "चराचर जगत के सभी जीव मेरी ही संतान हैं. मंदिर आते समय रास्ते में किसी जीव या मनुष्य पर हाथ उठाना, साक्षात् शिव पर हाथ उठाने के समान है."